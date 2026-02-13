Χάρης Θεοχάρης: Υπήρχε ολόκληρο σχέδιο για να πάμε στη δραχμή

Τη βεβαιότητά του ότι κατά το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε οργανωμένο σχέδιο επιστροφής στη δραχμή εξέφρασε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη το βράδυ της Παρασκευής (13/2).



Ο κ. Θεοχάρης υποστήριξε ότι είχε λάβει συγκεκριμένες πληροφορίες από πηγές εντός υπουργείων, σύμφωνα με τις οποίες εξετάζονταν μέτρα όπως διατίμηση στα φάρμακα και μη καταβολή μισθών στους δημοσίους υπαλλήλους για έναν μήνα.

«Είχα συγκεκριμένους πληροφοριοδότες μέσα από τα Υπουργεία που μου έλεγαν συγκεκριμένα μέτρα, που ήταν έτοιμοι να κάνουν – διατίμηση στα φάρμακα, να μην πληρωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι για έναν μήνα...», τόνισε μεταξύ άλλων.

Αναφερόμενος, μάλιστα, στα «παράλληλα νομίσματα» του Γιάνη Βαρουφάκη, έκανε λόγο για σχέδιο πληρωμής των δημοσίων υπαλλήλων κατά το μεγαλύτερο μέρος με ψηφιακό τρόπο, χρήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κυρίως για φορολογικές υποχρεώσεις.

Όπως ανέφερε ο Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, κατήγγειλε το σχέδιο στη Βουλή και, όπως είπε, δέχθηκε τότε απειλές περί προσφυγής στη Δικαιοσύνη. Πρόσθεσε ακόμη ότι, σε συνομιλία του με τον Γιάννη Στουρνάρα, ενημερώθηκε πως υπήρχαν πληροφορίες για διερευνητικές επαφές με εταιρείες εκτύπωσης χαρτονομισμάτων στο εξωτερικό.

«Εγώ ξέρω ότι ήταν ένα σχέδιο που δουλευόταν και ήταν απόλυτα αληθινό», ξαναείπε ο κ. Θεοχάρης προσθέτοντας ότι μίλησε τότε με τον Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος του αποκάλυψε πως είχε πληροφορίες από τη δική του πλευρά «ότι χτυπούσαν τις πόρτες των εταιρειών που τυπώνουν χαρτονομίσματα για να δουν πού μπορούν εναλλακτικά να πάνε να τυπώσουν. «Και μάλιστα όχι σε αυτή την πλευρά του ημισφαιρίου, της υφηλίου», συμπλήρωσε.