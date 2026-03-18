«Σφάχτηκαν» Θεοχάρης - Καζαμίας: «Αφού δεν σας ενδιαφέρει η Ελλάδα, γιατί γίνατε βουλευτής;»

«Ανάφλεξη» προκάλεσε στην Ολομέλεια η επίκαιρη ερώτηση του Αλέξανδρου Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας για την ενδεχόμενη εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη να τον ρωτά «αφού δε σας ενδιαφέρει η Ελλάδα, γιατί γίνατε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου», προκαλώντας την «έκρηξη» του βουλευτή, αλλά και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, προειδοποιώντας πως διακινδυνεύει εμπλοκή στον πόλεμο με την παρουσία της ελληνικής δύναμης στην Ερυθρά Θάλασσα. Μάλιστα αναφέρθηκε επικριτικά και στην προμήθεια του αντιπυραυλικού και antidrone θόλου από το Ισραήλ «εν μέσω ενός παράνομου πολέμου».

Τότε ήταν που εξερράγη ο Χάρης Θεοχάρης, επιτιθέμενος στο βουλευτή. «Αφού δε σας ενδιαφέρει η Ελλάδα, γιατί γίνατε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου; Τρία λεπτά μας λέγατε ότι δεν πρέπει να υπερασπιστούμε τα ελληνικά συμφέροντα, τη ναυτιλία, τα δίκαια, ότι δεν πρέπει να παίρνει αμυντικούς θόλους η Ελλάδα. Ακούσαμε ένα παραλήρημα τριών λεπτών ότι η Ελλάδα δε δικαιούται να υπάρχει! Δεν μπορείτε να έρχεστε εδώ και να λέτε αυτά τα πράγματα! Είναι ντροπή!», υποστήριξε ο υφυπουργός Εξωτερικών.

«Είναι εμφυλιοπολεμικά αυτά! Ντροπή! Να λέει ότι δεν με ενδιαφέρει η Ελλάδα;» φώναζε από τα έδρανα ο Αλέξανδρος Καζαμίας, ζητώντας να διαγραφούν αρχικώς από τα πρακτικά οι επίμαχες αναφορές Θεοχάρη. Ο προδρεύων Γιάννης Πλακιωτάκης απάντησε τότε: «εντάξει, θα τα δούμε τα πρακτικά».

Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα

Πάντως, οι αντιδράσεις δεν προήλθαν μόνο από τα έδρανα του κόμματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, καθώς ο Χρήστος Γιαννούλης του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Λαμπρούλης του ΚΚΕ αλλά και ο Νάσος Ηλιόπουλος της Νέας Αριστεράς στηλίτευσαν τις αναφορές του Χάρη Θεοχάρη. Ακολούθως, η Πλεύση Ελευθερίας ζήτησε τελικώς να μη διαγραφούν τα επίμαχα από τα πρακτικά, ενημερώνοντας πως το θέμα θα τεθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων.

«Ακούστηκαν ακραία εμφυλιοπολεμικά συνθήματα. Δεν πρέπει να ακούγεται αυτός ο εθνικόφρων λόγος σε μία Βουλή δημοκρατικού κράτους. Δεν έχει άλλα επιχειρήματα να υποστηρίξει τη θέση της η κυβέρνηση πέρα από το μας μας κατηγορεί για εθνοπροδότες;», επέμεινε ο Αλέξανδρος Καζαμίας.