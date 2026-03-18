Χωρίς πινακίδες μένουν οι μοτοσυκλέτες: «Έμφραγμα» στην αγορά και απόγνωση στους αγοραστές

Μια απίστευτη γραφειοκρατική εμπλοκή αφήνει χιλιάδες δίκυκλα χωρίς πινακίδες. Τι προτείνει ο ΣΕΜΕ; Ποιοι ευθύνονται;

«Φρένο» στην Αγορά Δικύκλων λόγω... Μετάλλου

Φανταστείτε τη σκηνή: Έχετε συγκεντρώσει τις οικονομίες σας, έχετε επιλέξει το δίκυκλο που θα διευκολύνει την καθημερινότητά σας στην πόλη, έχετε υπογράψει τα χαρτιά, αλλά η μοτοσυκλέτα μένει «φυλακισμένη» στη βιτρίνα. Ο λόγος; Δεν υπάρχουν πινακίδες. Αυτό το σουρεαλιστικό σενάριο γίνεται πλέον καθημερινότητα για χιλιάδες Έλληνες, καθώς ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδος (ΣΕΜΕ) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για μια επικείμενη, καθολική παύση των ταξινομήσεων σε όλη τη χώρα.

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος αδιεξόδου

Η αγορά βρίσκεται μπροστά σε ένα επιχειρησιακό «έμφραγμα» που αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 20 με 30 ημέρες. Η αιτία δεν είναι η έλλειψη ζήτησης, αλλά η πλήρης εξάντληση του αποθέματος κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας. Μια σειρά από διοικητικές αστοχίες, νομικές εμπλοκές σε διαγωνισμούς και γραφειοκρατικά «όχι» από τα Υπουργεία Μεταφορών και Οικονομικών, οδήγησαν την κατάσταση στο μηδέν.

Φωτογραφία αρχείου: Πινακίδες κυκλοφορίας EUROKINISSI ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ

Ακόμα και η προσπάθεια για απευθείας διαπραγμάτευση απορρίφθηκε, αφήνοντας εμπόρους και καταναλωτές στον «αέρα». Το αποτέλεσμα; Οι πωλήσεις παγώνουν, οι παραδόσεις ακυρώνονται και τα δημόσια έσοδα κάνουν «βουτιά», την ώρα που η λύση των προσωρινών αδειών κυκλοφορίας παραμένει εγκλωβισμένη στα συρτάρια λόγω έλλειψης νομοθετικού πλαισίου.

Οι προτάσεις για να «ξεκλειδώσει» η αγορά

Ο ΣΕΜΕ δεν μένει στην καταγγελία, αλλά καταθέτει ένα ρεαλιστικό πλάνο τριών αξόνων για να μην επαναληφθεί αυτή η τριτοκοσμική εικόνα:

Θωράκιση των διαγωνισμών: Διπλασιασμός κονδυλίων και ποσοτήτων στις νέες προκηρύξεις, ώστε να υπάρχει στοκ ασφαλείας που θα απορροφά τις όποιες δικαστικές εμπλοκές.

Αποκέντρωση τώρα: Κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών να έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται το δικό της απόθεμα, ανάλογα με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς, αντί για ένα δυσκίνητο κεντρικό σύστημα.

Νομική «Βαλβίδα Ασφαλείας»: Άμεση θεσμοθέτηση των «Προσωρινών Αδειών», ώστε μόλις τα αποθέματα εξαντλούνται, να ενεργοποιείται αυτόματα ένας εναλλακτικός τρόπος κυκλοφορίας μέχρι να ομαλοποιηθεί η προμήθεια.



Η αγορά δικύκλου στην Ελλάδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη μετακίνησης. Η Πολιτεία οφείλει να δώσει λύση τώρα, πριν το «φρένο» στις ταξινομήσεις μετατραπεί σε μόνιμη βλάβη για την οικονομία.

Ποιος έχει την ευθύνη;

Βάσει του κειμένου και της διοικητικής δομής στην Ελλάδα, η ευθύνη επιμερίζεται σε τρία επίπεδα:

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: Έχει την κύρια ευθύνη για τον προγραμματισμό και τη διενέργεια των διαγωνισμών προμήθειας. Οι «διοικητικές αστοχίες» και η καθυστέρηση στην πρόβλεψη των αναγκών βαραίνουν την ηγεσία του.

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: Η απόρριψη του αιτήματος για απευθείας διαπραγμάτευση (μισό μήνα μετά την κατάθεση) δείχνει έλλειψη αντανακλαστικών μπροστά σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Νομοθετικό Πλαίσιο: Η αδυναμία αποδοχής εναλλακτικών λύσεων (π.χ. πινακίδες χωρίς ανακλαστική μεμβράνη) υποδηλώνει μια ακαμψία της νομοθεσίας που δεν επιτρέπει "crisis management" λύσεις.