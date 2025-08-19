Χώρισαν οι δρόμοι Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό - Ποιος είναι ο λόγος που έβαλαν τέλος στο ειδύλλιο

Όταν η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό εθεάθησαν να απολαμβάνουν ένα δείπνο για δύο στο Μόντρεαλ, όλοι μίλησαν για ένα νέο «καυτό» ειδύλλιο που βρισκόταν στα σπάργανα. Όταν ο Καναδός πρώην πρωθυπουργός στη συνέχεια εθεάθη σε περίοπτη θέση να τραγουδά και να χορεύει στη συναυλία της Αμερικανίδας ποπ σταρ, οι φήμες για σχέση φούντωσαν ακόμη περισσότερο.

Ωστόσο, κάθε ελπίδα για ένα νέο ειδύλλιο μεταξύ της Κέιτι Πέρι και του Τζάστιν Τριντό φαίνεται να εξανεμίστηκε γρήγορα μετά τη διαρροή φωτογραφιών από το φημολογούμενο πρώτο τους ραντεβού.

Η είδηση της σύντομης συνάντησής τους φέρεται να ενόχλησε τον Τριντό, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά να παρακολουθήσει τη συναυλία της Πέρι δύο ημέρες αργότερα, όρθιος σε σημείο που θα τον έβλεπαν εύκολα.

«Η Κέιτι έχει συνηθίσει σε τέτοια πράγματα», δήλωσε στη Daily Mail άνθρωπος που γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις. «Ο κόσμος πάντα ενδιαφερόταν για την ερωτική της ζωή».

Το δείπνο που άναψε «φωτιές»

Η 40χρονη τραγουδίστρια δείπνησε με τον 53χρονο πρώην πρωθυποουργό του Καναδά στο Μόντρεαλ στις 28 Ιουλίου 2025. Το ζευγάρι απόλαυσε κοκτέιλ και διάφορα πιάτα, συμπεριλαμβανομένου ενός με αστακό. Μετά το δείπνο, πήγαν στην κουζίνα για να ευχαριστήσουν το προσωπικό για το δείπνο τους.



Αλλά φωτογραφίες από αυτό που έμοιαζε με ραντεβού σύντομα εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο, λίγες εβδομάδες αφότου η Πέρι και ο 48χρονος Ορλάντο Μπλουμ ανακοίνωσαν ότι είχαν χωρίσει.

«Ξέρω με βεβαιότητα ότι ο Τζάστιν δεν ενθουσιάστηκε με τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών», είπε η πηγή. «Ήταν ένα πρώτο ραντεβού. Ένα πρώτο ραντεβού! Και αυτές οι φωτογραφίες βγήκαν και έγιναν κάτι τεράστιο, κάτι που δεν φαίνεται να ήθελε».



«Η Κέιτι δεν φαινόταν να νοιάζεται τόσο πολύ, αλλά αυτός ήταν που ενοχλήθηκε. Δεν τον έδιωξε ή κάτι τέτοιο, αλλά δεν ήταν και το ιδανικό».



«Το θέμα είναι ότι αν πρόκειται να είσαι με την Κέιτι, πρέπει να αντιμετωπίσεις τους παπαράτσι και τις επιπτώσεις», είπε η πηγή. «Δεν ξέρω πόσο προετοιμασμένος ήταν γι' αυτό. Μπορεί να είναι πολλά και μπορεί να είναι συντριπτικά».

Αντάλλασσαν μηνύματα non stop

Η Πέρι και ο Τριντό αντάλλασσαν γραπτά μηνύματα σχεδόν ασταμάτητα όλο τον Ιούλιο, αλλά, σύμφωνα με πηγή από μέσα, η επικοινωνία τους έχει μειωθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες.



«Είναι απασχολημένη, είναι απασχολημένος», αποκάλυψε η πηγή. «Έχουν πολλά να κάνουν και ο ενθουσιασμός έχει περάσει. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα αρνητικό σε αυτό. Απλώς δεν έχουν πλέον συνεχή επικοινωνία. Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει, αλλά προς το παρόν, έτσι είναι. Έχει ηρεμήσει».



«Δεν έχουν τίποτα κακό να πουν ο ένας για τον άλλον, και μάλιστα νιώθω ότι εκείνη λέει πολύ καλά πράγματα γι' αυτόν».