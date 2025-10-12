Καυτά φιλιά πάνω σε σκάφος για Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό

Αν και οι ίδιοι προσπάθησαν να περάσουν κάτω από τα.. ραντάρ τη σχέση τους, φαίνεται πως τίποτα δεν μπορεί να μείνει κρυφό. Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό εθεάθησαν πρόσφατα να φιλιούνται στο πολυτελές γιοτ της τραγουδίστριας, επιβεβαιώνοντας τη ρομαντική τους σχέση.



Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η Daily Mail το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, η 40χρονη τραγουδίστρια εμφανίζεται να φορά ένα μαύρο ολόσωμο μαγιό στο κατάστρωμα του «Caravelle», ενώ απολάμβανε ένα παθιασμένο φιλί με τον Τριντό, που δεν φορούσε πουκάμισο, παρά μόνο το τζιν του.



Ένα άλλο στιγμιότυπο έδειχνε τον 53χρονο πρώην πρωθυπουργό του Καναδά να κρατάει στην αγκαλιά του την Κέιτι Πέρι και να έχει το χέρι του στην πίσω όψη της τραγουδίστριας.



Σε ακόμη μία φωτογραφία, η 40χρονη Πέρι τυλίγει τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του Τριντό καθώς εκείνος της χαϊδεύει το μάγουλο.



Οι φωτογραφίες φέρεται να τραβήχτηκαν στα ανοικτά των ακτών της Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια στα τέλη Σεπτεμβρίου από έναν τουρίστα σε ένα διερχόμενο σκάφος, όπως αναφέρει η Page Six.



«Πάρκαρε το σκάφος της δίπλα σε ένα μικρό σκάφος παρακολούθησης φαλαινών και άρχισαν να φιλιούνται», δήλωσε ένας μάρτυρας της συνάντησης στην Daily Mail.



«Δεν είχα συνειδητοποιήσει με ποιον ήταν, μέχρι που είδα το τατουάζ στο χέρι του άντρα και αμέσως συνειδητοποίησα ότι ήταν ο Τζάστιν Τριντό».

Daily Mail UK released photos of Katy Perry and former Canadian Prime Minister Justin Trudeau kissing on Katy’s yacht in California. pic.twitter.com/I1SD7KvwpM — Katy Perry Today (@todaykatyp) October 11, 2025

Πώς ξεκίνησε το ειδύλλιο

Η τραγουδίστρια του «I Kissed a Girl» και ο πολιτικός πυροδότησαν για πρώτη φορά φήμες για ειδύλλιο τον Ιούλιο, όταν το ζευγάρι εθεάθη σε ένα ρομαντικό δείπνο στο Μόντρεαλ.



Εθεάθησαν επίσης να απολαμβάνουν μια βόλτα στο Mount Royal Park προτού εμφανιστούν φωτογραφίες του Τριντό στην sold-out περιοδεία «Lifetimes» της Πέρι στον Καναδά.



Τον Αύγουστο, μια πηγή δήλωσε στην Daily Mail ότι το ζευγάρι είχε ήδη αντιμετωπίσει ένα πισωγύρισμα, μετά τις φρενήρεις εικασίες για το ειδύλλιο και την προσοχή των μέσων ενημέρωσης γύρω από το δείπνο τους.