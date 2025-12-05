Στην Ιαπωνία η πρώτη πολιτική εμφάνιση του Τριντό με την Κέιτι Πέρι

Την πρώτη επίσημη πολιτική τους εμφάνιση πραγματοποίησαν ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, με τη νέα του σύντροφο, Κέιτι Πέρι, στην Ιαπωνία. Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό ταξιδεύουν μαζί σε όλο τον κόσμο και συναντούν σημαντικά πρόσωπα κατά την πορεία τους.

Η Πέρι και ο Τριντό συναντήθηκαν με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Φουμίο Κισίντα, και τη σύζυγό του, όπως φάνηκε σε φωτογραφία που δημοσίευσε την Πέμπτη στα κοινωνικά δίκτυα ο πρώην Ιάπωνας ηγέτης.

Ο Κισίντα αναφέρθηκε στην Πέρι ως «σύντροφο» του Τριντό σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη συνάντηση.

«Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά επισκέφθηκε την Ιαπωνία με τη σύντροφό του και γευμάτισε μαζί με εμένα και τη σύζυγό μου», έγραψε ο Κισίντα. «Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πρωθυπουργού, συναντηθήκαμε πολλές φορές ως ομόλογοι ηγέτες, και όταν επισκέφθηκα τον Καναδά συνεργαστήκαμε για να ενισχύσουμε τις διμερείς σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης του "Σχεδίου Δράσης Ιαπωνίας-Καναδά", δουλεύοντας πλάι πλάι», συνέχισε.

Ο Τριντό αντέδρασε στη φωτογραφία μέσω των κοινωνικών δικτύων, προσθέτοντας: «Η Κέιτι και εγώ ήμασταν πολύ χαρούμενοι που είχαμε την ευκαιρία να καθίσουμε μαζί σας και τη Γιούκο. Σε ευχαριστούμε, Φουμίο, για τη φιλία σου και τη διαρκή σου δέσμευση τόσο στη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες όσο και σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους».

Η Πέρι και ο Τριντό δεν έχουν σχολιάσει δημόσια τη σχέση τους, ωστόσο κανούν συχνά κοινές εμφανίσεις.