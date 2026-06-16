Κόσμος Τουρκία Διαζύγιο Χωρισμός Viral Παράξενα

Χώρισε μετά από 24 χρόνια γάμου και γιόρτασε με νταούλια και χορό: Το viral βίντεο από την Τουρκία

Η διαζευγμένη Τουρκάλα γιόρτασε με την ψυχή της το κλείσιμο αυτού του κύκλου και το βίντεο έγινε ανάρπαστο.

Πηγή: Χ/Twitter
Πηγή: Χ/Twitter
Γιώργος Διάκος avatar
Γιώργος Διάκος

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Αφορμή ξέφρενου εορτασμού υπήρξε για μια Τουρκάλα η δικαστική επικύρωση του διαζυγίου της, μετά από 24 χρόνια γάμου.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το sonhaberlerim.com, το περιστατικό συνέβη έξω από το Δικαστικό Μέγαρο στο Ντιγιάρμπακιρ στην ανατολική Τουρκία, με την γυναίκα να στήνει χορό μαζί με τους συγγενείς της υπό τον ήχο νταουλιού και γκάιντας.

Η γυναίκα βρισκόταν σε διάσταση με τον σύζυγό της, με την υπόθεση του διαζυγίου να παραπέμπεται στη δικαιοσύνη.

Μετά την απόφαση διαζυγίου που εξέδωσε το δικαστήριο, δέχτηκε συγχαρητήρια από τους συγγενείς της και χόρεψαν όλοι μαζί τον παραδοσιακό τουρκικό λαϊκό χορό χαλάι.

Οι περαστικοί κατέγραψαν το σκηνικό με το κινητό τους και το βίντεο έγινε γρήγορα viral κάνοντας τον γύρο του διαδικτύου.

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Κόσμος Τουρκία Διαζύγιο Χωρισμός Viral Παράξενα

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