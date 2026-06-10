«Τι έκανα λάθος;»: Viral γορίλας που χάνεται στις σκέψεις του μετά από καυγά με τη σύντροφό του

Υπάρχουν λίγα ζώα τόσο συναρπαστικά να παρακολουθεί κανείς όσο οι γορίλες.



Είναι γνωστό ότι το 70% του χρόνου τους το περνάνε ξύνοντας τον εαυτό τους, αλλά το υπόλοιπο 30% είναι μαγικό και ένα βίντεο από έναν ζωολογικό κήπο στην Ιαπωνία δείχνει κάτι που μοιάζει με μια κανονική σαπουνόπερα, καθώς ένας γορίλας φαίνεται να συλλογίζεται τις επιλογές της ζωής του μετά από μια μικρή διαμάχη με τη σύντροφό του.



Ο Kiyomasa είναι ένας 13χρονος γορίλας που ζει σε έναν ιαπωνικό ζωολογικό κήπο και πρόσφατα καταγράφηκε σε βίντεο να τον κυνηγάει μία από τις θηλυκές γορίλες της ομάδας.

Αλλά δεν ήταν αυτό το βίντεο που τράβηξε την προσοχή. Αυτό που έχει γίνει viral είναι ο Kiyomasa να κάθεται μόνος του βυθισμένος σε σκέψεις, με το βλέμμα του να μοιάζει με αυτό ενός άντρα που ξανασκέφτεται τα πράγματα. Μοιάζει από τις εκφράσεις του προσώπου του να λέει από μέσα του: «τι μπορεί να έκανα λάθος;»

Το κλιπ αναζωπύρωσε τις συζητήσεις σχετικά με την ευφυΐα και τη συναισθηματική πολυπλοκότητα των μεγάλων πιθήκων. Οι γορίλες είναι από τους στενότερους ζωντανούς συγγενείς του ανθρώπου, μοιράζοντας περίπου το 98% του DNA τους με τον άνθρωπο. Οι ερευνητές έχουν τεκμηριώσει εδώ και καιρό την ικανότητά τους να εκφράζουν συναισθήματα όπως στοργή, θλίψη, περιέργεια, ακόμη και ζήλια.

