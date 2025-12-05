«Χρειάζεται συνολικός επανασχεδιασμός των έργων» - Ο Ευθύμιος Λέκκας για τις πλημμύρες στη Μάνδρα

Η Μάνδρα και οι γύρω περιοχές βρέθηκαν για ακόμη μία φορά στο έλεος της κακοκαιρίας, με το πέρασμα του Byron να αφήνει πίσω του εικόνες καταστροφής.



Και το ερώτημα που γεννάται είναι γιατί όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχει γίνει κάτι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Σε αυτό το ερώτημα απάντησε ο καθηγητής δυναμικής τεκτονικής, εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών αλλά και πρόεδρος ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.



Ο καθηγητής εξήγησε στο Action 24: «Είναι ένα θέμα αυτό, γιατί στα συγκεκριμένα σημεία έχουμε συνεχώς κατολισθήσεις, καταρρεύσεις και ροές εδαφών. Βεβαίως τα φαινόμενα είναι πολύ ακραία και τα έργα ενδεχομένως να μην έχουν σχεδιαστεί για τόσο ακραία φαινόμενα. Θεωρώ όμως ότι κάτι μπορεί να γίνει με βάση και τα σημερινά δεδομένα, τα δεδομένα των βροχοπτώσεων αλλά και των εξελισσόμενων διεργασιών στους υδρομετεωρολογικούς κινδύνους».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, θα πρέπει να γίνει επανασχεδίαση των έργων: «Θα πρέπει να γίνει επανασχεδίαση κάποιων έργων έτσι ώστε να είναι περισσότερο ανθεκτικά. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα. Θα πρέπει να κάνουμε τέτοιες κατασκευές -έξυπνες κατασκευές, όχι φαραωνικά έργα- τα οποία να μπορούν να ανταπεξέρχονται σε ακραία φαινόμενα».



Για τους τόνους χώματος που κατεβαίνουν από το βουνό κάθε φορά που υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα, ο Ευθύμιος Λέκκας απάντησε: «Μία σημαντική παράμετρος είναι η ραγδαιότητα. Όσο πιο μεγάλη είναι η ραγδαιότητα, τόσο πιο μεγάλη είναι η ικανότητα του νερού να αναμοχλεύει το έδαφος και να το παρασύρει. Συνεπώς τα καινούργια δεδομένα είναι ότι θα πρέπει να υπολογίσουμε και τον βαθμό ραγδαιότητας, έτσι ώστε να δούμε τι έργα πρέπει να προταθούν να κατασκευαστούν για να είναι ανθεκτικά και αποτελεσματικά».

Για τα συνεχή πλημμυρικά φαινόμενα στη Μάνδρα, ο καθηγητής εξήγησε: «Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν έχουν γίνει τα έργα, γιατί δεν χειρίζομαι εγώ τις αποφάσεις των έργων και της κατασκευής τους. Έχουμε πάντως να κάνουμε με φαινόμενα που εξελίσσονται ακριβώς στις ίδιες περιοχές. Η οδός Αγίας Αικατερίνης πλημμύρισε και πάλι... Μα η οδός Αγίας Αικατερίνης είναι η ίδια περιοχή που περνούσε το ρέμα της Αγίας Αικατερίνης, γι' αυτό ονομάστηκε και έτσι. Συνεπώς και τα όποια έργα έχουν γίνει δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην όλη διαδικασία. Εδώ βλέπουμε ότι στη Βαλένθια έχουμε να κάνουμε με τεράστια έργα τα οποία ακυρώθηκαν πριν από περίπου έναν χρόνο. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Δεν θέλω να εξωραΐσω καταστάσεις, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμη πιο πολύ στον σχεδιασμό των έργων».

Όπως είπε ο Ευθύμιος Λέκκας: «Χρειάζεται συνολικός επανασχεδιασμός των έργων μέσα από συγκεκριμένους κανονισμούς».



Για το αν είναι ασφαλές για τους πολίτες να κινούνται αυτές τις ώρες στην περιοχή της Μάνδρας, της Νέας Περάμου και της Εθνικής Οδού, σχολίασε: «Για το θέμα της ασφάλειας της Εθνικής Οδού, ουσιαστικά την ευθύνη έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Εθνικής Οδού. Το θέμα είναι γεωτεχνικό. Είναι μια εξελισσόμενη διαδικασία αυτή, με τέτοιες βροχοπτώσεις μεταβάλλεται και το φυσικό περιβάλλον. Πρέπει να το ερευνήσει κάποιος για να δει ακριβώς αν υπάρχουν αυτές οι μεταβολές και να δει στη συνέχεια τα θέματα της ασφάλειας».