Χωρικοί άρπαξαν 150 τόνους πατάτας προκαλώντας χάος - Νόμισαν ότι ήταν δωρεάν

Μια ψευδής φήμη ότι ένας αγρότης μοίραζε «δωρεάν πατάτες» προκάλεσε χάος και καταστροφή, καθώς κάτοικοι του χωριού έσπευσαν με αυτοκίνητα, σακιά και τελάρα και πήραν όλη τη συγκομιδή από το χωράφι.

Το απίστευτο αυτό περιστατικό εκτυλίχθηκε στην Πολωνία. Η χώρα είναι μια από τις μεγαλύτερες παραγωγούς πατάτας στον κόσμο, ενώ το αμυλούχο λαχανικό έχει σημαντική θέση στην πολωνική παράδοση και ιστορία.

Όλα συνέβησαν όταν ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης αποστακτηρίου, Piotr Gryta, είχε αγοράσει τις πατάτες την προηγούμενη μέρα και αποφάσισε να τις αφήσει προσωρινά στο χωράφι του, στο χωριό Dąbrowica. Όμως, αφού άρχισαν να κυκλοφορούν μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ισχυρίζονταν ότι οι πατάτες δίνονταν δωρεάν, εκατοντάδες άνθρωποι κατέφθασαν στο χωράφι με αυτοκίνητα και φορτηγά. Την επόμενη μέρα, σχεδόν ολόκληρο το απόθεμα, αξίας περίπου 60.000 ζλότι (€14.000), είχε εξαφανιστεί.

«Θα πρέπει να παρέμβει ο εισαγγελέας»

Ο πρόεδρος του χωριού, Tadeusz Łapka, δήλωσε στο Polsat News: «Με πήραν τηλέφωνο γύρω στο μεσημέρι λέγοντάς μου ότι μπορούσαμε να πάρουμε πατάτες. Όταν έφτασα, υπήρχαν αυτοκίνητα, τρακτέρ και άνθρωποι που γέμιζαν σακιά».

Ορισμένοι ντόπιοι αργότερα επέστρεψαν τις πατάτες αφού έμαθαν ότι δεν ήταν δωρεάν. Ωστόσο, ο εξοργισμένος Gryta προειδοποίησε ότι όσοι συμμετείχαν στην αρπαγή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν νομικές συνέπειες και χαρακτήρισε το περιστατικό ως καθαρή κλοπή. Είπε: «Αν κάποιος πήρε έναν σάκο – εντάξει, ίσως τον χρειαζόταν. Αλλά τρακτέρ; Καλύτερα να έρθουν να μου μιλήσουν, γιατί θα μιλήσω με τον δήμαρχο, και αν αυτό δεν λυθεί οικειοθελώς, θα πρέπει να παρέμβει ο εισαγγελέας».

Τα προβλήματα των αγροτών

Το περιστατικό συνέβη καθώς οι απευθείας πωλήσεις και τα προγράμματα «αυτοσυλλογής» (samozbiory) κερδίζουν δημοτικότητα σε όλη την Πολωνία. Κάποιοι αγρότες φτάνουν ακόμη και στο σημείο να δίνουν τα προϊόντα τους δωρεάν λόγω υπερπαραγωγής—κάτι που κάποιοι αποκαλούν «καταστροφή της αφθονίας»—και των εξαιρετικά χαμηλών τιμών που προσφέρουν οι μεσάζοντες.

Στο χωριό Gałkowice, για παράδειγμα, ο αγρότης Maciej Siekiera πρόσφατα διέθεσε 60 τόνους πιπεριές δωρεάν, δηλώνοντας ότι το κόστος συγκομιδής υπερέβαινε τα πιθανά κέρδη.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Υπουργός Γεωργίας Stefan Krajewski δήλωσε ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες για πολλούς παραγωγούς, λόγω των καιρικών συνθηκών και της έλλειψης συμβάσεων που θα εξασφάλιζαν σταθερές τιμές. Το Υπουργείο του ζήτησε από την αρμόδια αρχή να διερευνήσει πιθανή χειραγώγηση τιμών και δεσμεύτηκε για μέτρα σταθεροποίησης της αγοράς. Οι αγροτικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι χωρίς άμεση δράση, περισσότεροι παραγωγοί θα καταφύγουν σε απευθείας πωλήσεις απλώς για να επιβιώσουν.