Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για τη Δέσποινα Βανδή, η οποία γιορτάζει τα 57α γενέθλιά της και δέχεται ευχές από αγαπημένα της πρόσωπα. Ανάμεσα στα μηνύματα που ξεχώρισαν ήταν εκείνο του Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος επέλεξε να εκφράσει δημόσια την αγάπη του με έναν ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο.

Ο ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία κοινή τους φωτογραφία, στην οποία η τραγουδίστρια ποζάρει χαμογελαστή, ενώ εκείνος βρίσκεται πίσω της σε μια αυθόρμητη και ζεστή στιγμή του ζευγαριού.

«Χρόνια σου πολλά άγγελέ μου»

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Βασίλης Μπισμπίκης έγραψε απλά:

«Χρόνια σου πολλά άγγελέ μου».

Μπορεί οι λέξεις να ήταν λίγες, όμως ήταν αρκετές για να αποτυπώσουν το δέσιμο και την αγάπη που μοιράζονται οι δυο τους, συγκεντρώνοντας αμέσως χιλιάδες likes και σχόλια από τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Μια σχέση που δεν κρύβεται

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν διστάζουν να μοιράζονται κατά καιρούς στιγμές από την κοινή τους ζωή, είτε μέσα από κοινές εμφανίσεις είτε μέσω αναρτήσεων στα social media.

Η σημερινή ανάρτηση του ηθοποιού αποτελεί ακόμη μία δημόσια έκφραση της σχέσης τους, με αφορμή τα γενέθλια της τραγουδίστριας, η οποία μέσα στη μέρα δέχθηκε ευχές από φίλους, συνεργάτες και μέλη της οικογένειάς της.

Το τρυφερό μήνυμα του Βασίλη Μπισμπίκη ήταν από εκείνα που ξεχώρισαν, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως δεν διστάζει να εκφράζει δημόσια τα συναισθήματά του για τη Δέσποινα Βανδή.