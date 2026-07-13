Βανδή - Μπισμπίκης: «Είσαι δικός μου, είμαι δική σου, είμαστε στον Παράδεισο»

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης απολαμβάνουν τις διακοπές τους στην Πελοπόννησο και αγκαλιασμένοι διασχίζουν με ένα φουσκωτό τον Ισθμό της Κορίνθου απολαμβάνοντας μοναδικές στιγμές. «Αν η Ελλάδα ήταν εποχή θα ήταν φυσικά το καλοκαίρι! Να περνάτε όμορφα», έγραψε η τραγουδίστρια στον λογαριασμό της στο Instagram και μας έδειξε το πόσο ανανεωμένοι και φρέσκοι είναι οι δυο τους, αφού ο έρωτας τους έχει κάνει άλλους ανθρώπους.

Το ζευγάρι έκανε μια μικρή απόδραση στην Πελοπόννησο με φουσκωτό σκάφος, απόλαυσε τις βουτιές τους σε τιρκουάζ νερά, έκαναν αποτοξίνωση με φρούτα, είδαν και τις «Βάκχες» στην Επίδαυρο και όλα κομπλέ!

Το γεγονός πως η Δέσποινα μοιράστηκε τις κοινές της φωτογραφίες με τον Βασίλη και τις συνόδευσε με το τραγούδι «Paradise» της Sade, λέει πολλά για το πώς νιώθει για εκείνον…