Όλα τα βλέμματα στη Βανδή: Φρέσκο look και (πάντα) χέρι χέρι με τον Βασίλη Μπισμπίκη

Τα βραβεία Ίρις 2026 της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Άνθρωποι της Τέχνης, αλλά και επίσημοι προσκεκλημένοι βρέθηκαν εκεί για την τελετή απονομής.

Ανάμεσά τους και η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος συμμετείχε με την ταινία του με τίτλο «Σπασμένη Φλέβα», που είχε 12 υποψηφιότητες. Να σημειώσουμε ότι η ταινία «Σπασμένη Φλέβα» απέσπασε ένα βραβείο, αυτό του β’ γυναικείου ρόλου που δόθηκε στη Μπέττυ Αρβανίτη.

Η Δέσποινα Βανδή, που ήταν συνεχώς δίπλα στον ηθοποιό, εμφανίστηκε με ανανεωμένο hair look και πόζαρε με χαμόγελο μαζί του. Το ζευγάρι δεν αρνήθηκε κανένα κλικ του φωτογραφικού φακού.