LIFE Showbiz Celebrities Επίδαυρος Δέσποινα Βανδή

Καλοκαιρινή έξοδος για τη Δέσποινα Βανδή και τον Βασίλη Μπισμπίκη στην Επίδαυρο για τις «Βάκχες»

Το αγαπημένο ζευγάρι επέλεξε μια βραδιά αφιερωμένη στο θέατρο, παρακολουθώντας μία από τις πιο πολυσυζητημένες παραστάσεις του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Caption
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ανάμεσα στις καλοκαιρινές τους αποδράσεις, η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης αφιέρωσαν ένα βράδυ στο θέατρο. Το ζευγάρι βρέθηκε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου για να παρακολουθήσει τις «Βάκχες» του Ευριπίδη, μία από τις πιο πολυσυζητημένες παραγωγές του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

3n0a1839.jpg

Μια βραδιά στην Επίδαυρο

Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός παρακολούθησαν την παράσταση από τις εξέδρες του κατάμεστου θεάτρου, απολαμβάνοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα που προσφέρει κάθε καλοκαίρι η Επίδαυρος.

Λίγο πριν από την έναρξη της παράστασης, πόζαραν χαμογελαστοί στον φωτογραφικό φακό. Η Δέσποινα Βανδή επέλεξε ένα κομψό καλοκαιρινό σύνολο, ενώ ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίστηκε με το γνώριμο, casual στιλ του.

3n0a1896.jpg

Η παράσταση που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον

Οι «Βάκχες», σε σκηνοθεσία του Javor Gardev, παρουσιάζονται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και αποτελούν διεθνή συμπαραγωγή του Φεστιβάλ, του Εθνικού Θεάτρου Βουλγαρίας «Ιβάν Βάζοφ» και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν ο Λεονίντ Γιόβτσεφ, η Λουκία Μιχαλοπούλου και ο Μιχαήλ Ταμπακάκης, ενώ τη μουσική επί σκηνής ερμηνεύουν οι The Tiger Lillies.

3n0a2275.jpg
3n0a2419.jpg
3n0a2447.jpg
3n0a2492.jpg

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

LIFE Showbiz Celebrities Επίδαυρος Δέσποινα Βανδή

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader