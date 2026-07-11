Ανάμεσα στις καλοκαιρινές τους αποδράσεις, η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης αφιέρωσαν ένα βράδυ στο θέατρο. Το ζευγάρι βρέθηκε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου για να παρακολουθήσει τις «Βάκχες» του Ευριπίδη, μία από τις πιο πολυσυζητημένες παραγωγές του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Μια βραδιά στην Επίδαυρο

Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός παρακολούθησαν την παράσταση από τις εξέδρες του κατάμεστου θεάτρου, απολαμβάνοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα που προσφέρει κάθε καλοκαίρι η Επίδαυρος.

Λίγο πριν από την έναρξη της παράστασης, πόζαραν χαμογελαστοί στον φωτογραφικό φακό. Η Δέσποινα Βανδή επέλεξε ένα κομψό καλοκαιρινό σύνολο, ενώ ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίστηκε με το γνώριμο, casual στιλ του.

Η παράσταση που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον

Οι «Βάκχες», σε σκηνοθεσία του Javor Gardev, παρουσιάζονται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και αποτελούν διεθνή συμπαραγωγή του Φεστιβάλ, του Εθνικού Θεάτρου Βουλγαρίας «Ιβάν Βάζοφ» και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν ο Λεονίντ Γιόβτσεφ, η Λουκία Μιχαλοπούλου και ο Μιχαήλ Ταμπακάκης, ενώ τη μουσική επί σκηνής ερμηνεύουν οι The Tiger Lillies.