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«Πέρσες»: Θερμό χειροκρότημα στην πρεμιέρα της παράστασης στην Επίδαυρο, που καθήλωσε το κοινό

Το κατάμεστο Θέατρο της Επιδαύρου υποδέχθηκε τη νέα σκηνοθετική προσέγγιση του έργου του Αισχύλου, με τους θεατές να ανταποκρίνονται θερμά.

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Με θερμό χειροκρότημα ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα των «Περσών» του Αισχύλου στο κατάμεστο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, με το κοινό να υποδέχεται με ενθουσιασμό τη νέα σκηνοθετική πρόταση του Χρήστου Θεοδωρίδη.

Η παράσταση παρουσίασε μια σύγχρονη προσέγγιση της αρχαίας τραγωδίας, αναδεικνύοντας το διαχρονικό αντιπολεμικό μήνυμα του έργου και τη δύναμη της συλλογικής μνήμης μέσα από εικόνες έντονου συναισθηματικού φορτίου.

Μια παράσταση με έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα

Η σκηνοθεσία εστίασε στις συνέπειες της ήττας και στο πένθος που ακολουθεί τον πόλεμο, μεταφέροντας στη σκηνή την ατμόσφαιρα που επικρατεί μετά τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας.

Η δραματουργική επεξεργασία της Μαριλένας Παπαγεωργίου, η μετάφραση του Θανάση Βαλτινού και η μουσική του Σταύρου Γασπαράτου συνέβαλαν στη δημιουργία μιας παράστασης με ενιαία καλλιτεχνική ταυτότητα, όπου εικόνα, λόγος και ήχος λειτούργησαν αρμονικά.

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Οι ερμηνείες που ξεχώρισαν

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η ερμηνεία της Μαρίας Ναυπλιώτου στον ρόλο της Άτοσσας, ενώ ο Δημήτρης Καταλειφός, ως φάντασμα του Δαρείου, έδωσε στη σκηνή ιδιαίτερο δραματικό βάθος.

Ο Σταύρος Σβήγκος, στον ρόλο του Αγγελιαφόρου, μετέφερε με ένταση την κορύφωση της αφήγησης, ενώ ο Αναστάσης Ροϊλός, ως Ξέρξης, απέδωσε με δύναμη τη συντριβή του ηττημένου βασιλιά. Καθοριστική ήταν και η παρουσία του 17μελούς Χορού, που συνέβαλε στη δημιουργία της ατμόσφαιρας της παράστασης μέσα από την κίνηση, τον λόγο και τη μουσικότητα.

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Θερμή ανταπόκριση από το κοινό

Στην πρεμιέρα βρέθηκε και ο παραγωγός Θοδωρής Μαροσούλης, ο οποίος δέχθηκε συγχαρητήρια για τη νέα παραγωγή.

Με το τέλος της παράστασης, οι συντελεστές καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό της Επιδαύρου, επιβεβαιώνοντας τη θετική πρώτη εικόνα για μια παραγωγή που επιχειρεί να προσεγγίσει με σεβασμό και σύγχρονη ματιά ένα από τα σημαντικότερα έργα της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας.

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