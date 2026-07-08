Η Νατάσα Θεοδωρίδου εμφανιζόταν στο Θέατρο Άλσος όταν, ανάμεσα στους θεατές, βρισκόταν και η Δέσποινα Βανδή. Λίγο αργότερα, η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Η ατάκα της Βανδή που έκανε όλους να γελάσουν

Μόλις πήρε το μικρόφωνο από τη Νατάσα Θεοδωρίδου, η Δέσποινα Βανδή μίλησε με ενθουσιασμό για τη νέα τους συνεργασία στο NOX, αποκαλύπτοντας με χιούμορ έναν από τους λόγους που ανυπομονεί να βρεθούν μαζί στην ίδια πίστα.

Όπως είπε γελώντας, η Νατάσα Θεοδωρίδου δεν έχει «καλό» και «κακό» προφίλ στις φωτογραφίες, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται να αλλάζουν συνεχώς θέση μπροστά στους φωτογράφους.

Η ατάκα προκάλεσε γέλια τόσο στη Νατάσα Θεοδωρίδου όσο και στους θεατές, δίνοντας ακόμη πιο ζεστό κλίμα στη βραδιά.

«Θα περάσουμε μαγικά»

Η Νατάσα Θεοδωρίδου δεν έκρυψε τη χαρά της για τη συνύπαρξή τους τον ερχόμενο χειμώνα, τονίζοντας πως πρόκειται για μια συνεργασία που περίμενε με ανυπομονησία.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτή τη συνύπαρξη. Θα περάσουμε μαγικά», είπε απευθυνόμενη στο κοινό, ενώ νωρίτερα είχε εκφράσει δημόσια την εκτίμησή της προς τη συνάδελφό της, χαρακτηρίζοντάς την μία από τις τραγουδίστριες που αγαπά και θαυμάζει.

Πρόγευση από τη χειμερινή συνεργασία

Οι δύο δημοφιλείς ερμηνεύτριες ένωσαν τις φωνές τους επί σκηνής, χαρίζοντας μια ξεχωριστή μουσική στιγμή που ενθουσίασε τους παρευρισκόμενους και γέμισε τα social media με βίντεο από τη βραδιά.

Η κοινή τους εμφάνιση λειτούργησε ως η καλύτερη «πρόβα» για το μεγάλο τους ραντεβού στο NOX, όπου αναμένεται να παρουσιάσουν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μουσικά σχήματα της νέας σεζόν.

Με δύο καλλιτέχνιδες που διαθέτουν πολυετή πορεία, μεγάλες επιτυχίες και ξεχωριστή σχέση με το κοινό, οι προσδοκίες για τη συνεργασία τους είναι ήδη ιδιαίτερα υψηλές.