Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για τη Δέσποινα Βανδή, η οποία γιορτάζει τα γενέθλιά της έχοντας δίπλα της τα αγαπημένα της πρόσωπα. Ανάμεσα στις ευχές που δέχθηκε, αυτή της κόρης της, Μελίνας Νικολαΐδη, ήταν εκείνη που τράβηξε τα περισσότερα βλέμματα.

Η νεαρή δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει αγκαλιά με τη μητέρα της, με φόντο ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, συνοδεύοντάς τες με ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη.

«Χρόνια πολλά στον για πάντα αγαπημένο μου άνθρωπο»

Πάνω στις φωτογραφίες, η Μελίνα Νικολαΐδη έγραψε στα αγγλικά: «Happy birthday to my forever favorite human», δηλαδή «Χρόνια πολλά στον για πάντα αγαπημένο μου άνθρωπο».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε αμέσως εκατοντάδες ευχές και θετικά σχόλια, με πολλούς διαδικτυακούς φίλους να σχολιάζουν τον ιδιαίτερο δεσμό που ενώνει μητέρα και κόρη.

Μια σχέση γεμάτη αγάπη και εμπιστοσύνη

Η Δέσποινα Βανδή έχει μιλήσει πολλές φορές για τη σχέση που έχει χτίσει με τα δύο παιδιά της, τονίζοντας ότι η επικοινωνία είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της οικογένειάς τους.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε αποκαλύψει πως ποτέ δεν βίωσε έντονες συγκρούσεις με τα παιδιά της, ακόμη και στην εφηβεία, επισημαίνοντας ότι με τη Μελίνα διατηρούν έναν ιδιαίτερα στενό και αγαπησιάρικο δεσμό.

Από την πλευρά της, η Μελίνα Νικολαΐδη δεν έχει κρύψει ποτέ τον θαυμασμό της για τη μητέρα της, την οποία έχει χαρακτηρίσει δημόσια ως το μεγαλύτερο πρότυπό της, αναγνωρίζοντας τη δύναμη, την αφοσίωση και την αγάπη με την οποία κατάφερε να ισορροπήσει την οικογένεια και την επιτυχημένη καριέρα της.