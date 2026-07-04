Μια άγνωστη ιστορία από τα παρασκήνια των MAD Awards αποκάλυψε ο Mente Fuerte, μιλώντας για τη συνεργασία και τη σχέση που έχει αναπτύξει με τη Δέσποινα Βανδή. Ο γνωστός τράπερ περιέγραψε ένα περιστατικό που, όπως είπε, τον έκανε να την εκτιμήσει ακόμη περισσότερο.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», αναφέρθηκε στην πρώτη τους γνωριμία και στη συνεργασία τους, τονίζοντας πως από την πρώτη στιγμή διαπίστωσε τον χαρακτήρα της τραγουδίστριας.

«Μπήκε μπροστά για μένα»

Ο Mente Fuerte αποκάλυψε άγνωστο περιστατικό από τα MAD Awards, λέγοντας πως η Δέσποινα Βανδή στάθηκε στο πλευρό του όταν αμφισβητήθηκε η βράβευσή του.

Ο Mente Fuerte αποκάλυψε ότι στα παρασκήνια των MAD Awards σημειώθηκε ένα περιστατικό, όταν όπως είπε, ακούστηκε η φράση: «Δεν του δίνω το βραβείο».

Χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν, ανέφερε πως η Δέσποινα Βανδή πήρε θέση υπέρ του και τον στήριξε.

«Κατάλαβα ότι είναι πολύ γλυκιά. Κάναμε μαζί το video clip και αγκαλιαστήκαμε. Σε ένα περιστατικό που συνέβη στα βραβεία MAD ξηγήθηκε με μαγκιά και τη γουστάρω ακόμα πιο πολύ από τότε», είπε χαρακτηριστικά.

Η σχέση τους σήμερα

Ο τράπερ ξεκαθάρισε πως, παρά το γεγονός ότι έχει περάσει καιρός από την τελευταία φορά που επικοινώνησαν, οι δυο τους εξακολουθούν να διατηρούν αμοιβαία εκτίμηση.

«Μιλάω με τη Δέσποινα Βανδή, αν και έχουμε να τα πούμε καιρό», ανέφερε, δείχνοντας πως το περιστατικό εκείνο αποτέλεσε σημείο αναφοράς στη σχέση τους και στον σεβασμό που τρέφει για την καταξιωμένη τραγουδίστρια.