Mente Fuerte: Η τηλεοπτική συνάντηση με τη μητέρα του - Τα δάκρυα και τα λόγια αγάπης

Ο Mente Fuerte ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» και κάποια στιγμή στην κουβέντα του με τη Φαίη Σκορδά άρχισε να μιλάει για τη μητέρα του που μένει στη Σκάλα Λακωνίας, έρχεται όμως συχνά να τον δει και οι δυο τους έχουν μια πολύ κοντινή σχέση. «Αγαπιόμαστε πάρα πολύ. Η σχέση μας ήταν πάντα πολύ κοντινή. Θα με πουν μαμάκια… Έρχεται εδώ και είμαστε παρεούλα», είπε ο τράπερ και η κάμερα της εκπομπής έδειξε τη μητέρα του που τον κοιτούσε συγκινημένη.

Η παρουσιάστρια την κάλεσε να κάτσει στον καναπέ μαζί τους και μάλιστα πήγε και την πήρε η ίδια. Η μητέρα του Mente Fuerte δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της όταν άρχισε να μιλάει για το παιδί της. «Μεγάλωσε δύσκολα. Κατάφερε πολλά πράγματα μόνος του και τον καμαρώνω. Είναι μοναχογιός και εμείς οι μαμάδες, όσο μεγαλώνουμε, γινόμαστε πιο ευαίσθητες», είπε εκείνη και στη συνέχεια ο γιος της πρόσθεσε: «Όλα καλά είναι, κάτσε κάτω, χαμογέλα. Είναι ευαίσθητο το κορίτσι μας».

Τα αδεσποτάκια

«Έχω καταφύγιο ζώων στο Δήμο Ευρώτα και γι’ αυτό έρχομαι στην Αθήνα μια φορά κάθε δύο μήνες. Έχω πολλές υποχρεώσεις με τα αδέσποτα. Φροντίζω 52 ζώα σε έναν χώρο και άλλα 12 στο σπίτι. Είναι ένας αγώνας καθημερινός, 365 μέρες τον χρόνο, ακόμη κι αν είσαι άρρωστος. Ευτυχώς τον τελευταίο καιρό με βοηθά η αδελφή μου, που ζει μαζί μου, τα έχει αγαπήσει και έχει μπει στο νόημα. Ήρθαν έτσι τα πράγματα που πηγαίνοντας να μείνω στον τόπο που γεννήθηκα, έβλεπα καθημερινά δίπλα μου ζώα που είχαν ανάγκη και δεν μπορούσα να τα αφήσω έτσι».

«Προσπαθώ πολύ να με αγαπήσω, δεν είναι εύκολο»

Η Φαίη Σκορδά θέλησε να μάθει για την προσωπική ζωή του τράπερ και τον ρώτησε ανοιχτά εάν είναι ερωτευμένος! «Δεν ξέρω, νομίζω δεν είμαι. Δεν υπάρχει λόγος να μιλάω για την προσωπική μου ζωή. Τώρα είναι η στιγμή της μουσικής. Ετοιμάζω τον δίσκο μου και έχω συγκεντρωθεί πολύ σε αυτό».

Στη συνέχεια η κουβέντα πήγε και στην κατάθλιψη, με την οποία ο καλλιτέχνης είχε παλέψει στο παρελθόν. «Είμαι στα πάνω μου και στα κάτω μου, γενικότερα. Αλλά, ναι, προσπαθώ κάθε μέρα να το παλέψω και μέσω της μουσικής και μέσω της γυμναστικής. Προσπαθώ να αλλάξω όλη μου τη ζωή προς το καλύτερο, ώστε να μπορέσω να επηρεάσω… Δεν μπορείς να βγαίνεις και να δείξεις το καλό παράδειγμα χωρίς να το έχεις υιοθετήσει… Ήμουνα χοντρός. Ήμουνα 160 κιλά!

Έκανα επέμβαση, έκανα γαστρικό by-pass και μετά με τον φίλο μου, τον Λεωνίδα Βαλάκο, που είναι personal trainer μου, παλεύουμε κάθε μέρα. Είμαι πολύ δύσκολος. Μ' αρέσει το φαγητό, μ' αρέσουν τα γλυκά. Δεν αγαπούσα τον εαυτό μου για να ήμουνα έτσι. Δεν φροντίζεις τον εαυτό σου όταν έχεις αυτή την εικόνα. Δεν αγαπάς τον εαυτό σου, οπότε δεν μπορείς να αγαπήσεις κανέναν. Προσπαθώ πολύ να με αγαπήσω. Δεν είναι εύκολο, είμαι δύσκολος τύπος».