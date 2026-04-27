Αυλαία NOX: Τα καυτά φιλιά του Ρέμου στη Μπόσνιακ και η κοινή εμφάνιση της Βανδή με την κόρη της

Καλό καλοκαίρι και αντίο νύχτα είπε το βράδυ της Κυριακής (26/1) ο Αντώνης Ρέμος στην αυλαία του φετινού προγράμματος του Nox που μοιράστηκε φέτος με τον Χρήστο Μάστορα και τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Ο Ρέμος αποφάσισε να απέχει -προσωρινά- από τη νύχτα και του χρόνου, που συμπληρώνει 30 χρόνια στο τραγούδι, θα κάνει συναυλίες και σπέσιαλ εμφανίσεις.

φωτογραφία NDP

Σε οικογενειακό κλίμα

Στην αυλαία του επιτυχημένου μουσικού σχήματος της νύχτας είδαμε μεταξύ άλλων τη Δέσποινα Βανδή (που τραγούδησε με Ρέμο και Μάστορα) μαζί με την κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδου, η Μαρία Μπεκατώρου με τον Τάκη Ζαχαράτο και η Μάγκυ Χαραλαμπίδου με τον πρώην της, Γιώργο Πολυχρονίου.

Love stories

Από μια τέτοια βραδιά δεν θα μπορούσε να λείπει ο έρωτας που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του προγράμματος λοιπόν, ο Αντώνης Ρέμος κατέβηκε από τη σκηνή, κατευθύνθηκε προς το μέρος της Υβόννης Μπόσνιακ και της έδωσε ένα καυτό φιλί!

Παραδίπλα το θερμόμετρο είχε χτυπήσει εξίσου κόκκινο με τη Μαρίνα Σταυράκη να απολαμβάνει το πρόγραμμα με τον νέο σύντροφό της, Bülent Özkan Tunca.