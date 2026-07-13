Βασίλης Τολιόπουλος: Βάφτισε τον ενός έτους γιο του - Και το όνομα αυτού, Μάριος

Η Κυριακή 12 Ιουλίου είναι μια μέρα που ο Βασίλης Τολιόπουλος και η σύζυγός του, Μαρία Χατζηπαρασίδου, θα τη θυμούνται για καιρό, αφού βάφτισαν τον γιο τους και αμέσως μετά ακολούθησε ένα super fun πάρτι που το χάρηκαν μικροί και μεγάλοι.

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

Αμέσως μετά την τελετή, ο μικρός Μάριος έκλεψε την παράσταση χορεύοντας το «Ferto» του Akyla, ενώ συμμετείχε σε όλο το πάρτι που είχε στηθεί προς τιμήν του.

Ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού και η γυναίκα του είδαν τη ζωή τους να γίνεται πιο λαμπερή και χαρούμενη με τον ερχομό του γιου τους που συμπλήρωσε τόσο όμορφα την οικογένειά τους και μοιράστηκαν μαζί με τους καλεσμένους τους στιγμιότυπα από την όμορφη μέρα που θα θυμούνται για πάντα…