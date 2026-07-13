LIFE Μπάγια Αντωνοπούλου τοκετός μαιευτήριο Showbiz

Η Μπάγια Αντωνοπούλου έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί

Δάκρυα συγκίνησης και χαράς για τη δημοσιογράφο και τον σύζυγό της

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Την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής της έζησε η Μπάγια Αντωνοπούλου μαζί με τιν σύζυγό της Νίκος Κώτση. Το ζευγάρι απέκτησε την Κυριακή 12 Ιουλίου το πρώτο του παιδί. Η δημοσιογράφος καλωσόρισε στον κόσμο τον γιο της με τον σύζυγό της πάντα στο πλευρό της.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου γέννησε νωρίς το πρωί της Κυριακής σε ιδιωτικό μαιευτήριο, ένα υγιέστατο αγοράκι βάρους 3.600 γραμμαρίων.  Τον τοκετό ανέλαβε ο μαιευτήρας – γυναικολόγος Στέλιος Παπαδόπουλος.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης είναι ζευγάρι τα τελευταία τέσσερα χρόνια και παντρεύτηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο, λίγους μήνες πριν μεγαλώσει η οικογένειά τους.

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Ο Νίκος Κώτσης βρισκόταν μαζί της στον τοκετό και έζησε λπτό προς λεπτό τη γέννηση του γιου τους. Πολλή συγκίνηση, χαμόγελα και δάκρυα χαράς, για το ζευγάρι και τις οικογένειές του, που όλοι περίμεναν να πραγματοποιηθεί το όνειρό τους: να γίνουν γονείς.

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