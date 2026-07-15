LIFE Μπάγια Αντωνοπούλου Εγκυμοσύνη Showbiz Δημοσιογράφοι

Μπάγια Αντωνοπούλου: Η πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου μωρού της

Η δημοσιογράφος έγινε για πρώτη φορά μανούλα και απολαμβάνει μοναδικές στιγμές με τον γιο της.

φωτογραφία Instagram
φωτογραφία Instagram
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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Έχουν περάσει μόλις λίγες μέρες από τη στιγμή που η Μπάγια Αντωνοπούλου έγινε μητέρα για πρώτη φορά φέρνοντας στον κόσμο τον γιο της, καρπό του έρωτά της με τον Νίκο Κώτση.

Το ζευγάρι υποδέχτηκε το μωράκι του την Κυριακή 12 Ιουλίου και θέλησε να μοιραστεί τη χαρά του δημοσιεύοντας ένα story στο Instagram μέσα από το μαιευτήριο.

φωτογραφία Instagram
φωτογραφία Instagram

Στο story -που ακούγεται ένα τραγούδι του Γιάννη Βαρδή- φαίνονται τα πατουσάκια του νεογέννητου παιδιού που τα κρατά στα χέρια του ο τρισευτυχισμένος μπαμπάς. Αλλά και η δημοσιογράφος πλέει σε πελάγη ευτυχίας και αναμένει να ξεκινήσει η νέα της ζωή με την οικογένειά της...

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LIFE Μπάγια Αντωνοπούλου Εγκυμοσύνη Showbiz Δημοσιογράφοι

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