Χρυσοί Σκούφοι 2026: Τα κορυφαία εστιατόρια της Ελλάδας – Ποιο βγήκε πρώτο για 14η χρονιά

Σε μια λαμπερή τελετή που είχε έντονο γαστρονομικό παλμό, απονεμήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας οι Χρυσοί Σκούφοι 2026, η κορυφαία διάκριση για την υψηλή εστίαση στην Ελλάδα.

Η Αθήνα στην κορυφή – Δυνατή παρουσία και τα ελληνικά νησιά

Η Αθήνα ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη θέση της στον γαστρονομικό χάρτη της χώρας, συγκεντρώνοντας 17 βραβευμένα εστιατόρια, ένα περισσότερα σε σχέση με πέρυσι.



Παράλληλα, οι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί συνέχισαν να κυριαρχούν στις διακρίσεις.

Νησιά Αιγαίου: 14 Χρυσοί Σκούφοι (οι μισοί στη Σαντορίνη)

Επτάνησα: 6 βραβευμένα εστιατόρια

Χαλκιδική: 4 εστιατόρια με διάκριση

Στη γαστρονομική ελίτ της χώρας μπήκαν για πρώτη φορά δύο εστιατόρια της Αθήνας:

Onuki Athens

Veri Table

Την ίδια στιγμή, τέσσερα εστιατόρια κατάφεραν να ανακτήσουν τον Χρυσό Σκούφο τους:

Varoulko Santorini

Petra Restaurant (Σαντορίνη)

Matsuhisa Mykonos

Fiore (Ζάκυνθος)

Τα ειδικά βραβεία της βραδιάς

Πέρα από τους Χρυσούς Σκούφους, απονεμήθηκαν και ειδικές διακρίσεις που τιμούν σημαντικές προσωπικότητες της γαστρονομίας.

Chef Pâtissier 2026: Γιάννης Κίκιρας

Βραβείο Κοινού 2026: το εστιατόριο Sushimou του Αντώνη Δρακουλαράκου

Παράλληλα, 19 εστιατόρια έλαβαν τη διάκριση Top Notch, καθώς βρέθηκαν κοντά στο όριο των Χρυσών Σκούφων χωρίς να φτάσουν τη βαθμολογία 15/20.

Το ιδιαίτερο dîner de gala των Κωστάκου – Μουρατίδη

Η φετινή τελετή είχε και μια σημαντική πρωτοτυπία. Για πρώτη φορά οργανώθηκε ένα ιδιαίτερο dîner de gala, με την υπογραφή δύο καταξιωμένων Ελλήνων σεφ:

Αθηναγόρας Κωστάκος

Βασίλης Μουρατίδης

Οι δύο δημιουργοί παρουσίασαν το πιο ανατρεπτικό μενού που έχει παρουσιαστεί στον θεσμό, προσεγγίζοντας τη σύγχρονη υψηλή γαστρονομία με χιούμορ και δημιουργική τόλμη.



Το μενού ανέτρεψε την κλασική art de la table, χρησιμοποιώντας απρόσμενα «σκεύη» όπως:

σωληνάρια οδοντόκρεμας

σέικερ

κονσέρβες

Το φινάλε της βραδιάς ήταν εντυπωσιακό. Το επιδόρπιο παρουσιάστηκε μέσα σε μια γλάστρα, η οποία έσπασε θεαματικά πάνω στο τραπέζι, αποκαλύπτοντας το γλυκό που κρυβόταν στο εσωτερικό της.



Η ευφάνταστη αυτή παρουσίαση έκλεισε τη βραδιά με χειροκροτήματα, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική γαστρονομία δεν φοβάται πλέον να πειραματιστεί.

ΙΝΤΙΜΕ

Η 33η τελετή απονομής του θεσμού του Αθηνοράματος επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά την ανοδική πορεία της ελληνικής γαστρονομικής σκηνής, επιβραβεύοντας 45 σεφ και επιχειρηματίες από όλη τη χώρα που ξεχώρισαν για τη δημιουργικότητα, την τεχνική και την ποιότητα των εστιατορίων τους.

Ο θεσμός συνεχίζει να καταγράφει και να αξιολογεί την πορεία της υψηλής γαστρονομίας στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας εστιατόρια που διαμορφώνουν τις τάσεις της σύγχρονης κουζίνας.

Το Etrusco του Έκτορα Μποτρίνι ξανά στην κορυφή

Αν υπάρχει μια σταθερά στον θεσμό τα τελευταία χρόνια, αυτή είναι το Etrusco στην Κέρκυρα.

Το εστιατόριο του Έκτορα Μποτρίνι αναδείχθηκε για 14η συνεχόμενη χρονιά το καλύτερο εστιατόριο της Ελλάδας, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 17/20 και δύο Χρυσούς Σκούφους.

Τη δεύτερη θέση μοιράστηκαν δύο αθηναϊκά εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας:

Botrini’s Athens

Delta

Και τα δύο βαθμολογήθηκαν με 16,5/20 και απέσπασαν επίσης δύο Χρυσούς Σκούφους, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της πρωτεύουσας στη σύγχρονη γαστρονομία.