Χρυσός Ολυμπιονίκης παντρεύτηκε και πήρε το επώνυμο της συζύγου του - Ο λόγος πίσω από την απόφαση

Ο Άνταμ Πίτι μετά τον γάμο του με την Χόλι Ράμσει, κόρη του πασίγνωστου σεφ Γκόρντον Ράμσει, έγινε θέμα στην Μεγάλη Βρετανία καθώς αποφάσισε να υιοθετήσει το όνομα της νέας συζύγου του ως πρώτο δικό του.

Ο Άγγλος κολυμβητής και κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στα 100μ πρόσθιο ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την 25χρονη το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στο Μπαθ, και μερικές μέρες μετά με μια ανακοίνωσή του στο instagram έκανε γνωστό ότι το νέο του όνομα που πλέον είναι Άνταμ Ράμσεϊ Πίτι, ενώ την ίδια σειρά στα επίθετα διατήρησε και η σύζυγός του, που πλέον λέγεται Χόλι Ράμσεϊ Πίτι. Είναι αρκετά σύνηθες οι γυναίκες να παίρνουν το επώνυμο του συζύγου τους, όμως για τους άνδρες δεν ισχύει το ίδιο, με τον λόγο πίσω από την απόφαση να είναι ιδιαίτερος.

Όπως καταλαβαίνετε η απόφαση να βάλει πρώτο επίθετο το Ράμσει και από πίσω το Πίτι, με το οποίο έχει κάνει και την τεράστια καριέρα του, για αρκετούς έγινε λόγω της ανοιχτής διαμάχης που έχει με την οικογένειά του, με την οποία δεν διατηρεί πλέον επαφές. Η διαμάχη ξεκίνησε με αφορμή μια παρεξήγηση στο bachelor party της νύφης, που όμως κατά τον Άνταμ Πίτι, έχει βαθύτερες ρίζες και χρόνια προβλήματα. Μετά από σειρά δημόσιων δηλώσεων της μητέρας του και της θείας του κατά του Πίτι και της οικογένειας των Ράμσεϊ, όλη η οικογένεια των Πίτι δεν πήρε πρόσκληση για τον lifestyle γάμο του Ολυμπιονίκη, με εξαίρεση την αδερφή του, Μπέθανι, η οποία μάλιστα ήταν παράνυφος της Χόλι Ράμσεϊ. Ο Πίτι απάντησε στα δημοσιεύματα με μια ανοιχτή επιστολή που τόνιζε πως «υπάρχουν δύο πλευρές σε κάθε ιστορία».

Κάποιοι πιο πονηρά σκεπτόμενοι είπαν πως η αλλαγή αυτή στο όνομα του 31χρονου κολυμβητή αφορά περισσότερο την είσοδο στην celebrity και lifestyle ζωή της οικογένειας των Ράμσεϊ που είναι μόνιμα στην δημοσιότητα.

Ο Πίτι παραμένει ένας από τους πιο κυρίαρχους κολυμβητές όλων των εποχών με δύο παγκόσμια ρεκόρ στα 50μ και στα 100μ πρόσθιο, τρία χρυσά και τρία αργυρά Ολυμπιακά μετάλλια, 13 μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα εκ των οποίων τα οκτώ είναι χρυσά και 16 χρυσά σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Το 2024 στο Παρίσι ηττήθηκε για μόλις 0.02 στα 100μ πρόσθιο από τον Ιταλό Μαρτινένγκι και έχασε την ευκαιρία να πάρει για τρίτη διαδοχική φορά το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο.