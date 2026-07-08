CNN: Τα πέντε ψέματα που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον Ερντογάν

Για ακόμη μία φορά ο Ντόναλντ Τραμπ απέδειξε πως δεν φείδεται υπερβολών και ψευδών ισχυρισμών για να προβάλλει το εγώ του και να «πουλήσει» τον εαυτό του ως τον σπουδαιότερο Αμερικανό όλων των εποχών.

Χαρακτηριστικό ήταν το χθεσινό τετ α τετ που είχε με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, όπου δεν δίστασε, μιλώντας στους δημοσιογράφους, να διατυπώσει μια σειρά από ψευδείς ισχυρισμούς για τη Γροιλανδία, τις ΗΠΑ και τα δικά του επιτεύγματα.

Όπως αναφέρει σε αναλυτικό του άρθρο το CNN, ανάμεσα στους πιο επίκαιρους ψευδείς ισχυρισμούς του ήταν αυτός για τη Γροιλανδία, την ημιαυτόνομη περιοχή της Δανίας, για την οποία ο Τραμπ επανέλαβε πως οι ΗΠΑ θα έπρεπε να αποκτήσουν τον έλεγχό της. Υποστήριξε λανθασμένα, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, ότι το νησί είναι «περικυκλωμένο από κινεζικά και ρωσικά πλοία». Αυτό απλώς δεν ισχύει, όπως έχουν ξεκαθαρίσει ανεξάρτητοι ειδικοί και διάφορες ξένες κυβερνήσεις.

Ο Τραμπ επανέφερε επίσης τους εδώ και καιρό καταρριφθέντες ισχυρισμούς του ότι έχει «τερματίσει οκτώ πολέμους», ότι ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έδωσε στην Ουκρανία «εξοπλισμό αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων», ότι από την επιστροφή του στην εξουσία πέρυσι έχουν επενδυθεί στις ΗΠΑ «19,2 τρισεκατομμύρια δολάρια» ή και περισσότερα, καθώς και ότι οι εκλογές του 2020 ήταν «νοθευμένες».

Ακολουθεί το αναλυτικό fact check του CNN για τις χθεσινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Ρωσία, Κίνα και στη μέση η... Γροιλανδία

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Γροιλανδία είναι «περικυκλωμένη από κινεζικά και ρωσικά πλοία». Ωστόσο, δεν υπάρχει απολύτως καμία βάση για αυτόν τον ισχυρισμό — ο οποίος έχει ήδη απορριφθεί από ανεξάρτητους ειδικούς, τη δανική κυβέρνηση και τον στρατό, αξιωματούχους άλλων σκανδιναβικών χωρών, αρχές και κατοίκους της Γροιλανδίας, καθώς και νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα, ο διοικητής των αρκτικών δυνάμεων του δανικού στρατού δήλωσε ότι, όπως συμβαίνει συνήθως, δεν εντοπίστηκαν κινεζικά ή ρωσικά πλοία μέσα ή γύρω από τη Γροιλανδία, σύμφωνα με το δανικό μέσο TV 2. Ο Π. Γουίτνεϊ Λάκενμπαουερ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Trent του Καναδά και ειδικός σε θέματα ασφάλειας στην Αρκτική, είχε δηλώσει στο CNN τον Ιανουάριο ότι ο ισχυρισμός του Τραμπ ήταν «εντελώς επινοημένος», ενώ επανέλαβε με email την Τρίτη πως ο συγκεκριμένος ισχυρισμός «παραμένει ανακριβής».

Είναι πιθανό ο Τραμπ να έχει δει απόρρητες πληροφορίες που δείχνουν κάποια κινεζική ή ρωσική ναυτική δραστηριότητα κοντά στη Γροιλανδία σε κάποια πρόσφατη χρονική στιγμή. Αλλά ακόμη κι αυτό δεν θα σήμαινε ότι η Γροιλανδία ήταν «περικυκλωμένη».

Ο Τραμπ και οι πόλεμοι

Επαναλαμβάνοντας έναν από τους πιο συχνούς ψευδείς ισχυρισμούς του για τη διεθνή πολιτική, ο Τραμπ είπε: «Ξέρετε, εγώ τερμάτισα οκτώ πολέμους». Δεν το έκανε. Η λίστα του με τους «οκτώ πολέμους» είναι σοβαρά προβληματική.

Στη λίστα του περιλαμβάνονται δύο καταστάσεις που δεν ήταν ποτέ πραγματικοί πόλεμοι κατά τη διάρκεια της θητείας του: μια διπλωματική διαμάχη ανάμεσα στην Αίγυπτο και την Αιθιοπία και μια ασαφής υποτιθέμενη κατάσταση μεταξύ Σερβίας και Κοσόβου. Στη λίστα περιλαμβάνεται επίσης ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρουάντα και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν έχει λήξει, παρά την ειρηνευτική συμφωνία που μεσολάβησε η κυβέρνηση Τραμπ.

Επιπλέον, στη λίστα περιλαμβάνεται και ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, παρότι το Ισραήλ συνεχίζει σχεδόν καθημερινές επιθέσεις στη Γάζα παρά τη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με αμερικανική μεσολάβηση. Περιλαμβάνεται επίσης και η σύντομη σύγκρουση του 2025 ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, αν και το Ισραήλ στη συνέχεια ενώθηκε με τις ΗΠΑ στην έναρξη νέου πολέμου κατά του Ιράν το 2026.

Μπάιντεν και βοήθεια προς την Ουκρανία

Μιλώντας για την Ουκρανία, ο Τραμπ υποστήριξε, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, ότι «όταν ήταν εδώ ο Μπάιντεν, τους έδωσε εξοπλισμό αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων». Ο ισχυρισμός περί «εκατοντάδων δισεκατομμυρίων» αποτελεί σημαντική υπερβολή.

Σύμφωνα με το Kiel Institute for the World Economy, γερμανικό think tank που παρακολουθεί στενά τη διεθνή βοήθεια προς την Ουκρανία, οι ΗΠΑ είχαν διαθέσει περίπου 74 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία από τα τέλη Ιανουαρίου του 2022, λίγο πριν από την πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή, έως τον Απρίλιο του 2026. Αν προστεθούν και η οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια, η συνολική αμερικανική στήριξη έφτανε περίπου τα 132 δισεκατομμύρια δολάρια.

Επενδύσεις στις ΗΠΑ

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης τον συχνό ψευδή ισχυρισμό του ότι «έχουμε 19 τρισεκατομμύρια, για την ακρίβεια 19,2 τρισεκατομμύρια, που επενδύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες». Αυτή τη φορά πρόσθεσε ότι το υποτιθέμενο αυτό ποσό αφορά μόνο τους πρώτους 12 μήνες της παρούσας προεδρικής του θητείας, «άρα αυτός ο αριθμός είναι πλέον σημαντικά υψηλότερος» μετά από σχεδόν 18 μήνες στην εξουσία.

Όμως ακόμη και το ποσό των 19,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων είναι φανταστικό.

Τη στιγμή που ο Τραμπ έκανε τον ισχυρισμό την Τρίτη, η ίδια η ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου υποστήριζε ότι είχαν υπάρξει «10,6 τρισεκατομμύρια δολάρια» σε «σημαντικές επενδυτικές ανακοινώσεις» στη διάρκεια αυτής της θητείας, και ακόμη και αυτός ο αριθμός αποτελούσε μεγάλη υπερβολή σε σχέση με τις πραγματικές επενδύσεις. Μια λεπτομερής έρευνα του CNN τον Οκτώβριο είχε διαπιστώσει ότι ο Λευκός Οίκος υπολόγιζε τρισεκατομμύρια δολάρια από αόριστες επενδυτικές δεσμεύσεις, από υποσχέσεις που αφορούσαν «διμερείς εμπορικές σχέσεις» ή «οικονομικές ανταλλαγές» και όχι επενδύσεις στις ΗΠΑ, καθώς και από ασαφείς δηλώσεις που δεν έφταναν καν στο επίπεδο πραγματικής δέσμευσης.

Ο αριθμός του Λευκού Οίκου περιλαμβάνει δεσμεύσεις τόσο από αμερικανικές εταιρείες όσο και από ξένες οντότητες. Ομοσπονδιακά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο μήνα δείχνουν ότι οι νέες άμεσες ξένες επενδύσεις στις ΗΠΑ ανήλθαν περίπου σε 232 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025.

Οι εκλογές του 2020

Ο Τραμπ, όπως συνηθίζει, χαρακτήρισε τις εκλογές του 2020 «νοθευμένες». Πρόκειται για ψέμα. Ο Τραμπ έχασε μια νόμιμη εκλογική αναμέτρηση από τον Μπάιντεν, καθαρά και δίκαια.