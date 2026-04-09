Continental ελαστικά Προμηθευτής και για ηλεκτρικά

Το 2025, η Continental ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη θέση της στην ηλεκτροκίνηση, καθώς στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA) προμήθευσε με ελαστικά πρώτης τοποθέτησης (OE) και τους 10 κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων με τον πιο υψηλό όγκο παραγωγής.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, 17 από τους 20 μεγαλύτερους κατασκευαστές EV εμπιστεύονται τα ελαστικά της Continental, μεταξύ των οποίων οι BYD, Volkswagen, Stellantis, BMW, NIO, Hyundai και Renault. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τη στρατηγική εστίαση της εταιρείας στην ηλεκτροκίνηση, έναν τομέα που συνεχίζει να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς.

Ελαστικά σχεδιασμένα για τις απαιτήσεις των EV

Τα ηλεκτρικά οχήματα θέτουν διαφορετικές και πιο απαιτητικές προδιαγραφές για τα ελαστικά:

• Μεγαλύτερο βάρος λόγω μπαταριών

• Άμεση ροπή κατά την επιτάχυνση

• Αυξημένη φθορά

• Περισσότερος θόρυβος από την κύλιση των ελαστικών στην καμπίνα των επιβατών

Η Continental έχει επενδύσει, εδώ και χρόνια, στην ανάπτυξη ελαστικών με χαμηλή αντίσταση κύλισης, μειωμένο θόρυβο και υψηλή αντοχή, χαρακτηριστικά που είναι κρίσιμα για τα ηλεκτρικά οχήματα. Ένα παράδειγμα αποτελεί η νέα γενιά EcoContact 7, η οποία ενσωματώνει βελτιωμένη αεροδυναμική μέσω της τεχνολογίας “aerodimple”, μειώνοντας τις αναταράξεις του αέρα και συμβάλλοντας σε καλύτερη ενεργειακή απόδοση.

Η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων συνεχίζει να αναπτύσσεται

Η παγκόσμια αγορά EV διατηρεί ισχυρή αναπτυξιακή πορεία. Σύμφωνα με το γερμανικό ερευνητικό ινστιτούτο Fraunhofer ISI:

• Οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων αναμένεται να αυξηθούν κατά 23% για τα αποτελέσματα του 2025

• Από 10,3 εκατ. το 2024 σε 12,7 εκατ. οχήματα

• Η Ευρώπη καταγράφει αύξηση 26% στις ταξινομήσεις νέων EV

Η Ασία και ειδικά η Κίνα παραμένουν η πιο μεγάλη αγορά, ενώ η Ευρώπη αποτελεί τη δεύτερη πιο σημαντική περιοχή για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Τα ελαστικά Continental είναι διαθέσιμα πανελλαδικά, σε πληθώρα διαστάσεων, μέσα από το δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Continental.