«Δεν ήμασταν ποτέ φίλοι»: Το Κρεμλίνο «κρεμάει» τον Όρμπαν μετά την εκλογική του ήττα

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τρίτη ότι είναι ικανοποιημένο που ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγκιαρ, φαίνεται ανοιχτός σε ρεαλιστικό διάλογο, καθώς η Μόσχα υιοθετεί στάση αναμονής μετά την εκλογική ήττα του στενότερου ευρωπαίου συμμάχου της, Βίκτορ Όρμπαν.

«Μπορούμε προς το παρόν να εκφράσουμε ικανοποίηση, καθώς απ’ ό,τι καταλαβαίνουμε, [ο Μάγκιαρ] δείχνει προθυμία για πραγματιστικό διάλογο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει αμοιβαία βούληση από τη δική μας πλευρά και στη συνέχεια θα κινηθούμε ανάλογα με τα συγκεκριμένα βήματα που θα κάνει η νέα ουγγρική κυβέρνηση».

Την προηγούμενη ημέρα, η Μόσχα δεν συνεχάρη τον Μάγκιαρ για την εκλογική του νίκη. Αντιθέτως, ο Πεσκόφ ξεκαθάρισε ότι η Ουγγαρία δεν απολαμβάνει πλέον ειδικό καθεστώς και πλέον εντάσσεται στην κατηγορία των «μη φιλικών χωρών», μαζί με το υπόλοιπο της Ευρώπης, αναφέρει ο Guardian.

Ωστόσο, το μέγεθος της ήττας του Όρμπαν άφησε στη Μόσχα ελάχιστα περιθώρια: έπρεπε να αναγνωρίσει ότι έχασε έναν βασικό της εταίρο στην ευρωπαϊκή ήπειρο. «Η Ουγγαρία έκανε την επιλογή της. Σεβόμαστε αυτή την επιλογή», είπε ο Πεσκόφ τη Δευτέρα.

«Δεν ήμασταν ποτέ φίλοι με τον Όρμπαν»

Η Μόσχα μοιάζει αποφασισμένη να υποβαθμίσει την απώλεια ενός τόσο σημαντικού συμμάχου, υιοθετώντας ρητορική παρόμοια με εκείνη μετά την πτώση του Μπασάρ αλ-Άσαντ, όταν το Κρεμλίνο είχε κινηθεί γρήγορα για να αποστασιοποιηθεί, προκειμένου να διατηρήσει όση επιρροή μπορούσε στη νέα ηγεσία της Συρίας.

«Δεν ήμασταν ποτέ φίλοι με τον Όρμπαν», είπε ο Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή στον διάλογο και στη δημιουργία καλών, αμοιβαία επωφελών σχέσεων με τη Βουδαπέστη.

Ο Μάγκιαρ, στις πρώτες του δηλώσεις τη Δευτέρα, έστειλε μήνυμα ότι δεν αναμένεται κάποια θεαματική ρήξη με τη Ρωσία. Υπονόησε ότι η Ουγγαρία θα διατηρήσει μια πραγματιστική εξωτερική πολιτική, συνεχίζοντας να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και παραμένοντας επιφυλακτική στο θέμα της Ουκρανίας, ακόμη κι αν επιδιώξει μια πιο ισορροπημένη σχέση με τη Δύση.

«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία», είπε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι η χώρα του θα πρέπει να βρει μια λύση για τις ενεργειακές εισαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των ρωσικών.

Ο νέος πρωθυπουργός θα κληρονομήσει μια δοκιμαζόμενη ουγγρική οικονομία, η οποία παραμένει βαθιά εξαρτημένη από τη Ρωσία, που προμηθεύει πάνω από το 80% του φυσικού αερίου και του αργού πετρελαίου της χώρας, μια εξάρτηση που αναμένεται να διατηρήσει τη ρωσική επιρροή στην Ουγγαρία για πολλά χρόνια ακόμη. «Η Ρωσία θα βρίσκεται εκεί, η Ουγγαρία εδώ. Αλλά θα προσπαθήσουμε να διαφοροποιηθούμε», είπε ο Μάγκιαρ.

Ωστόσο, έκανε ξεκάθαρο ότι δεν ενδιαφέρεται να παίξει τον ρόλο που έπαιζε ο Όρμπαν για τον Πούτιν. Χαρακτηριστικά, ο νέος πρωθυπουργός δήλωσε χωρίς περιθώρια παρερμηνείας ότι θεωρεί τη Ρωσία επιτιθέμενη στη σύγκρουση με την Ουκρανία.

«Αν με καλέσει ο Βλαντίμιρ Πούτιν, θα σηκώσω το τηλέφωνο», είπε. «Κι αν μιλούσαμε, θα του έλεγα ότι θα ήταν καλό να σταματήσει η αιματοχυσία μετά από τέσσερα χρόνια και να τελειώσει ο πόλεμος».

Η τοποθέτηση αυτή σηματοδότησε μια εντυπωσιακή απομάκρυνση από τη ρητορική του Όρμπαν σχετικά με τη ρωσική εισβολή. Για χρόνια, Όρμπαν και Πούτιν δεν έκρυβαν την αμοιβαία τους εκτίμηση και χρησιμότητα, τόσο δημόσια όσο και στο παρασκήνιο.

Στενότατες σχέσεις από την αρχή του πολέμου

Από την αρχή του πολέμου το 2022, η Ουγγαρία είχε συστηματικά επιχειρήσει να αμβλύνει την αντίδραση της ΕΕ, πιέζοντας για αποδυνάμωση των κυρώσεων, μπλοκάροντας επανειλημμένα βοήθεια προς το Κίεβο και πρόσφατα ασκώντας βέτο σε δάνειο της ΕΕ ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ, κρίσιμο για την ουκρανική άμυνα.

Σύμφωνα με διαρροές τηλεφωνικών συνομιλιών, ο Όρμπαν είχε φτάσει στο σημείο να λέει στον Ρώσο πρόεδρο: «Είμαι στη διάθεσή σας». Ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών και μέσα που συνδέονται με το κράτος φέρονται επίσης να προσπάθησαν να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα υπέρ του.

Η απώλεια πολιτικού κεφαλαίου για τη Ρωσία έγινε αισθητή και στους δρόμους της Βουδαπέστης, όπου οι πανηγυρισμοί συνοδεύτηκαν από συνθήματα «Ruszkik, haza» («Ρώσοι, σπίτι σας»), σύνθημα της Επανάστασης του 1956 που επανήλθε προεκλογικά από τους επικριτές του Όρμπαν ως διαμαρτυρία για τους στενούς δεσμούς της κυβέρνησής του με τη Μόσχα.

Για το Κρεμλίνο, το αποτέλεσμα των ουγγρικών εκλογών ήταν μια στιγμή συνειδητοποίησης, ανέφερε ο αναλυτής Αλεξάντρ Μπάουνοφ του Carnegie Endowment for International Peace. Η απομάκρυνση του Όρμπαν, υποστήριξε, ενισχύει την άποψη σκληροπυρηνικών κύκλων ότι το να επενδύει η Μόσχα σε φιλικά προς το Κρεμλίνο πρόσωπα στην Ευρώπη, όπου οι δημοκρατικές διαδικασίες μπορούν να φέρουν ξαφνικές αλλαγές, είναι μια επικίνδυνη στρατηγική.

«Στη Μόσχα, το συμπέρασμα είναι ότι μόνο πραγματικά αυταρχικά συστήματα είναι αξιόπιστοι εταίροι, και οι ελπίδες ότι η Δύση μπορεί κάποτε να μοιάσει με τη Ρωσία είναι αυταπάτες», είπε ο Μπάουνοφ.

Το μάθημα αυτό, υποστήριξε, ξεπερνά την περίπτωση της Ουγγαρίας. «Υπενθυμίζει επίσης να μην επενδύεις υπερβολικά σε φιγούρες σαν τον Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί να εξαφανιστεί τόσο ξαφνικά όσο εμφανίστηκε», πρόσθεσε.