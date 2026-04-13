Το Κρεμλίνο ελπίζει σε «ρεαλιστικές» σχέσεις με την Ουγγαρία μετά την ήττα Όρμπαν

Το Κρεμλίνο δήλωσε τη Δευτέρα (13/4) ότι ελπίζει να συνεχίσει τους «εξαιρετικά ρεαλιστικούς δεσμούς» του με τη νέα πολιτική ηγεσία της Ουγγαρίας, αφότου ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, ένας στενός εταίρος της Ρωσίας, ηττήθηκε στην κάλπη από τον ανερχόμενο αντίπαλό του Πέτερ Μάγιαρ.

«Η Ουγγαρία έκανε την επιλογή της και σεβόμαστε αυτήν την επιλογή», ​​δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, στους δημοσιογράφους. «Προσβλέπουμε στη συνέχιση της εξαιρετικά ρεαλιστικής μας συνεργασίας με τη νέα ηγεσία της Ουγγαρίας. Σημειώσαμε τη δήλωση του Ούγγρου σχετικά με την προθυμία του να συμμετάσχει σε διάλογο. Φυσικά, αυτό θα είναι ωφέλιμο τόσο για τη Μόσχα όσο και για τη Βουδαπέστη», ανέφερε ο Πεσκόφ.

Ο Όρμπαν, ο βετεράνος εθνικιστής ηγέτης της Ουγγαρίας, έχασε την εξουσία από τους Ούγγρους και το κεντροδεξιό κόμμα του, Tisza, στις εκλογές της Κυριακής, έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία - μια οπισθοδρόμηση για τους συμμάχους του στη Ρωσία και τον Λευκό Οίκο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε τελευταία φορά τη Μόσχα τον Νοέμβριο, μπλόκαρε ένα δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ (105 δισεκατομμύρια δολάρια) προς την Ουκρανία, αφού την κατηγόρησε ότι σαμποτάρει τις παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου στη χώρα του, κάτι που το Κίεβο αρνήθηκε, και καθυστέρησε και ενίοτε αντιτάχθηκε στις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας.