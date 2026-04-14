Ουγγαρία: Η μεγάλη ρωγμή με το «φαινόμενο» Πέτερ Μάγιαρ

Η πολιτική σκηνή της Ουγγαρίας, επί χρόνια καθηλωμένη στην απόλυτη κυριαρχία του Βίκτορ Όρμπαν, βιώνει σήμερα έναν πρωτοφανή σεισμό. Η εμφάνιση και εκλογή του Πέτερ Μάγιαρ δεν είναι απλώς μια ακόμα προσθήκη στην κατακερματισμένη αντιπολίτευση - είναι μια εκ των έσω απειλή- που μετατρέπει τις επερχόμενες κάλπες σε ένα υπαρξιακό ερώτημα για το σύστημα Fidesz.

Η ρήξη: Από το σύστημα στην ανατροπή



Ο Μάγιαρ δεν είναι «ξένος». Υπήρξε γρανάζι του μηχανισμού, σύζυγος της πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης Γιουντίτ Βάργκα και στέλεχος σε κρατικούς οργανισμούς. Η ρήξη του με τον Όρμπαν δεν προήλθε από μια ιδεολογική μεταστροφή της στιγμής, αλλά από την αποκάλυψη της βαθιάς διάβρωσης των θεσμών.

Η δημόσια καταγγελία του για τη διαφθορά και τον έλεγχο των Μέσων Ενημέρωσης από την κυβέρνηση του Όρμπαν, λειτούργησε ως καταλύτης. Για πρώτη φορά, ένας άνθρωπος που γνωρίζει τα άδυτα της εξουσίας, χρησιμοποιεί τη γλώσσα της δεξιάς για να αποκαθηλώσει τον «Πατέρα του Έθνους». Αυτή η «προδοσία» είναι που πονάει περισσότερο το Fidesz: ο Μάγιαρ δεν μιλάει ως φιλελεύθερος της Βουδαπέστης, αλλά ως απογοητευμένος συντηρητικός.

Τα «γκρίζα σημεία» της στρατηγικής του



Παρά τον ενθουσιασμό στις πλατείες, το πολιτικό προφίλ του Μάγιαρ παραμένει ένα παζλ με κομμάτια που λείπουν. Οι προεκλογικές του τοποθετήσεις χαρακτηρίζονται από μια προσεκτική αμφισημία, η οποία γεννά εύλογα ερωτήματα:



Εξωτερική πολιτική και Ουκρανία: Ενώ επικρίνει τον Όρμπαν για την απομόνωση της χώρας στην ΕΕ, ο Μάγιαρ εμφανίζεται διστακτικός στο θέμα της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Υιοθετεί μια ρητορική «ειρήνης» που συχνά εφάπτεται με εκείνη της κυβέρνησης, φοβούμενος ίσως να αποξενώσει το συντηρητικό ακροατήριο.

Η σχέση με την ΕΕ: Υπόσχεται επιστροφή των ευρωπαϊκών πόρων και τέλος στη σύγκρουση με τις Βρυξέλλες, αλλά ταυτόχρονα υπερασπίζεται την εθνική κυριαρχία με όρους που θυμίζουν το Fidesz προ δεκαετίας.

Το πρόγραμμα: Πέρα από την κάθαρση και την καταπολέμηση της διαφθοράς, οι θέσεις του για την οικονομία και το κοινωνικό κράτος παραμένουν γενικόλογες. Είναι ο Μάγιαρ ένας μεταρρυθμιστής ή απλώς ένας «Όρμπαν με ανθρώπινο πρόσωπο»;

Η επόμενη μέρα

Το ερώτημα που πλανάται πάνω από τη Βουδαπέστη είναι αν ο Μάγιαρ αποτελεί το «μοιραίο λάθος» του συστήματος ή μια προσωρινή εκτόνωση της λαϊκής οργής. Η ικανότητά του να κινητοποιεί χιλιάδες πολίτες είναι αδιαμφισβήτητη. Ωστόσο, η έλλειψη ξεκάθαρων απαντήσεων στα μεγάλα γεωπολιτικά και εσωτερικά ζητήματα ίσως αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα του.

Στις εκλογές αυτές, η Ούγγροι δεν επέλεξε απλώς κυβέρνηση. Επέλεξαν αν θα συνεχίσουν στον δρόμο του ανελεύθερου συντηρητισμού ή αν θα εμπιστευτούν έναν «αποστάτη» που υπόσχεται να γκρεμίσει το οικοδόμημα που ο ίδιος βοήθησε να χτιστεί. Η ρήξη είναι οριστική, αλλά το μέλλον παραμένει, όπως και οι θέσεις του Μάγιαρ, υπό διαμόρφωση.

