Δένδιας: Παραδόθηκε το πρώτο αναβαθμισμένο P-3HN στη Μοίρα Αεροσκαφών Ναυτικού

Με τη λέξη «επιτέλους» επέλεξε ο Νίκος Δένδιας να ανακοινώσει την παράδοση του πρώτου αναβαθμισμένου Αεροσκάφους Ναυτικής Επιτήρησης P-3HN στη Μοίρα Αεροσκαφών Ναυτικού, στην Ελευσίνα.

Η φράση του υπουργού Εθνικής Άμυνας δεν ήταν τυχαία. Η παράδοση έρχεται 11 χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης για τον Εκσυγχρονισμό Μέσης Ζωής των αεροσκαφών, σε ένα πρόγραμμα που είχε βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο συζητήσεων λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων.

«Επιτέλους, 11 χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης για τον Εκσυγχρονισμό Μέσης Ζωής (ΕΜΖ), το πρώτο αναβαθμισμένο Αεροσκάφος Ναυτικής Επιτήρησης P-3HN παραδόθηκε στη Μοίρα Αεροσκαφών Ναυτικού (ΜΑΝ) στην Ελευσίνα», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας στην ανάρτησή του.

Η εξέλιξη θεωρείται σημαντική για το Πολεμικό Ναυτικό, καθώς τα αεροσκάφη ναυτικής επιτήρησης έχουν κρίσιμο ρόλο στην παρακολούθηση θαλάσσιων περιοχών, στην επιτήρηση επιφανείας, στην ανθυποβρυχιακή αποστολή και στη συλλογή επιχειρησιακής εικόνας σε περιβάλλοντα αυξημένου ενδιαφέροντος, όπως το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος.

Επιτέλους, 11 χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης για τον Εκσυχρονισμό Μέσης Ζωής(ΕΜΖ), το πρώτο αναβαθμισμένο Αεροσκάφος Ναυτικής Επιτήρησης P-3HN παραδόθηκε στη Μοίρα Αεροσκαφών Ναυτικού (ΜΑΝ) στην Ελευσίνα.#πολεμικόναυτικό pic.twitter.com/R7oGziTqXP — Nikos Dendias (@NikosDendias) June 15, 2026

Τι περιλαμβάνει η αναβάθμιση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, μέσω του προγράμματος εκσυγχρονισμού η επιχειρησιακή ζωή του αεροσκάφους παρατείνεται κατά 15.000 ώρες πτήσης.

Μέσω του προγράμματος εκσυγχρονισμού, η επιχειρησιακή ζωή του αεροσκάφους παρατείνεται κατά 15.000 ώρες πτήσης. Το έργο περιλαμβάνει εργοστασιακή συντήρηση, την ενσωμάτωση του ελληνικής ανάπτυξης συστήματος Mission Integration and Management System (MIMS) Airborne της Scytalys⁠, την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων πτήσης, καθώς και την προμήθεια των σχετικών υπηρεσιών και του απαιτούμενου εξοπλισμού.

Γιατί είναι πολύτιμα τα P-3HN

Τα P-3 Orion αποτελούν αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας με αποστολή την επιτήρηση μεγάλων θαλάσσιων εκτάσεων, τον εντοπισμό στόχων επιφανείας και υποβρυχίων, αλλά και τη συλλογή δεδομένων που ενισχύουν την εικόνα των Ενόπλων Δυνάμεων σε πραγματικό χρόνο.

Για την Ελλάδα, η επαναφορά και αναβάθμιση αυτών των δυνατοτήτων έχει ιδιαίτερη σημασία. Το γεωγραφικό περιβάλλον του Αιγαίου, η έκταση των θαλάσσιων ζωνών, οι ανάγκες επιτήρησης και η αυξημένη σημασία της Ανατολικής Μεσογείου καθιστούν τα αεροσκάφη ναυτικής επιτήρησης κρίσιμο εργαλείο για το Πολεμικό Ναυτικό.