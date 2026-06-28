Διαστημικό άλμα για την Ελλάδα - Το σχέδιο των 350 εκατ. ευρώ και το εργοστάσιο κατασκευής δορυφόρων

Η Ελλάδα φιλοδοξεί να περάσει σε νέα εποχή για τη διαστημική της βιομηχανία, εγκαταλείποντας σταδιακά τον ρόλο του χρήστη δορυφορικών υπηρεσιών και διεκδικώντας θέση ανάμεσα στις χώρες που σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και εξάγουν διαστημική τεχνολογία.

Καταλυτικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η πρόθεση της φινλανδικής ICEYE να δημιουργήσει στην Ελλάδα μία από τις μεγαλύτερες μονάδες κατασκευής δορυφόρων στην Ευρώπη, επένδυση που έρχεται να «κουμπώσει» με τη νέα εθνική στρατηγική για το Διάστημα.

Εργοστάσιο-ορόσημο για την ελληνική διαστημική βιομηχανία

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία βιομηχανικής εγκατάστασης άνω των 5.000 τετραγωνικών μέτρων, με δυνατότητα παραγωγής έως και 150 δορυφόρων ετησίως και περισσότερες από 250 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Εφόσον υλοποιηθεί, η μονάδα θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη παραγωγική βάση της ICEYE παγκοσμίως και μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις κατασκευής δορυφόρων στην Ευρώπη.

«Θέλουμε να εγκαταστήσουμε στην Ελλάδα έναν μεγάλο κόμβο παραγωγής, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας για την παγκόσμια διαστημική βιομηχανία», δηλώνει ο επικεφαλής της ICEYE Ελλάδας, Βασίλης Χαλουλάκος.

Το πρόγραμμα των 350 εκατ. ευρώ

Η επένδυση εντάσσεται στον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την ανάπτυξη του ελληνικού διαστημικού οικοσυστήματος, όπως παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Greece in Orbit – Η Ελλάδα σε Τροχιά».

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσιάστηκε το νέο πρόγραμμα HELLAS-SPACE 2.0, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 350 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στόχος είναι οι διαστημικές τεχνολογίες να αποκτήσουν άμεσες εφαρμογές στην καθημερινότητα, από την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών και πλημμυρών μέχρι τη θαλάσσια επιτήρηση, τη γεωργία ακριβείας, την προστασία των συνόρων και τις ασφαλείς επικοινωνίες.

«Περνάμε από τη δημιουργία υποδομών σε πραγματικές, βιώσιμες εθνικές δυνατότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Δεν θα είναι μόνο γραμμή συναρμολόγησης

Η νέα εγκατάσταση της ICEYE δεν θα περιοριστεί στην παραγωγή δορυφόρων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα περιλαμβάνει γραμμές παραγωγής, εξειδικευμένα εργαστήρια, υποδομές δοκιμών και κέντρα έρευνας και ανάπτυξης για κρίσιμες τεχνολογίες των δορυφορικών συστημάτων, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα γύρω από την αεροδιαστημική βιομηχανία.

«Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη βιομηχανική μονάδα, όπου θα αναπτύσσονται και οι επόμενες διαστημικές τεχνολογίες που θα αξιοποιεί ο παγκόσμιος στόλος της εταιρείας, δημιουργώντας σημαντική υπεραξία για την ελληνική οικονομία», επισημαίνει ο Βασίλης Χαλουλάκος.

Νέες θέσεις εργασίας και επιστροφή επιστημόνων

Η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας για μηχανικούς διαστημικών συστημάτων, ηλεκτρονικούς, ειδικούς ραντάρ, επιστήμονες δεδομένων, ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης και εξειδικευμένο προσωπικό παραγωγής.

Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει να ενισχύσει τις συνεργασίες της με ελληνικά πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και νεοφυείς επιχειρήσεις, με στόχο την ανάπτυξη ενός ισχυρού εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας.

«Φιλοδοξούμε να αυξήσουμε σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό μας και να συμβάλουμε στην επιστροφή πολλών ταλαντούχων Ελλήνων που εργάζονται σήμερα στο εξωτερικό», τονίζει ο επικεφαλής της ICEYE Ελλάδας.

Η νέα γενιά μπαίνει σε τροχιά

Το εθνικό πρόγραμμα προβλέπει και δράσεις εκπαίδευσης, με το Πανελλήνιο Μαθητικό Διαστημικό Πρόγραμμα να δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν μικρούς δορυφόρους.

Η φιλοδοξία της κυβέρνησης είναι η Ελλάδα να αποκτήσει ισχυρή παραγωγική βάση στον τομέα του Διαστήματος, ενισχύοντας την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και διεκδικώντας ενεργό ρόλο στη νέα ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία.

«Έχουμε όραμα να κάνουμε την ICEYE Hellas κόμβο εξαγωγής διαστημικής τεχνολογίας προς την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και κέντρο δραστηριοτήτων για την Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια», καταλήγει ο Βασίλης Χαλουλάκος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ