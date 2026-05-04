Εντυπωσιακό θέαμα στην Κύπρο: «Aλυσίδα» δορυφόρων Starlink στον νυχτερινό ουρανό

Ένα ιδιαίτερο και εντυπωσιακό θέαμα αντίκρισαν το βράδυ της Κυριακής κάτοικοι της Κύπρου, όταν στον ουρανό εμφανίστηκε μια φωτεινή αλυσίδα από κινούμενα σημεία φωτός.

Οι φωτεινές κουκκίδες κινούνταν η μία πίσω από την άλλη, σχηματίζοντας αυτό που διεθνώς είναι γνωστό ως «τρένο» δορυφόρων, προκαλώντας έκπληξη και απορίες σε πολλούς πολίτες.

Το φαινόμενο διήρκεσε λίγα λεπτά, προτού τα φώτα χαθούν στον ορίζοντα.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για δορυφόρους του συστήματος Starlink, της εταιρείας SpaceX του Έλον Μασκ, οι οποίοι κινούνται σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη.

Γιατί εμφανίζονται σε «αλυσίδα»

Το φαινόμενο παρατηρείται κυρίως λίγο μετά από νέες εκτοξεύσεις, όταν οι δορυφόροι κινούνται αρχικά σε κοντινή μεταξύ τους διάταξη πριν καταλάβουν τις τελικές τους τροχιές.

Σε αυτό το στάδιο, και υπό κατάλληλες συνθήκες φωτισμού, είναι ορατοί από τη Γη σαν μια σειρά από φωτεινά σημεία που διασχίζουν τον ουρανό.

Η καλύτερη στιγμή παρατήρησης είναι συνήθως λίγο μετά τη δύση του ηλίου ή πριν από την ανατολή, όταν οι δορυφόροι φωτίζονται από τον ήλιο, ενώ στο έδαφος επικρατεί σκοτάδι.

Το εντυπωσιακό φαινόμενο συχνά γίνεται αντικείμενο συζήτησης στα social media, ενώ δεν λείπουν και θεωρίες συνωμοσίας που το συνδέουν με… εξωγήινη δραστηριότητα.