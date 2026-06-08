Δίδυμο φορ με άρωμα... Ελλάδας θέλει η Κόμο: Εξετάζει την περίπτωση Παυλίδη

Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να τραβά τα βλέμματα της ευρωπαϊκής αγοράς μετά την εντυπωσιακή σεζόν που πραγματοποίησε με τη φανέλα της Μπενφίκα, γεγονός που έχει φέρει αρκετές ομάδες στο κατώφλι των «αετών» της Λισαβόνας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, η Μπεσίκτας επιχείρησε να κάνει δυναμικό μπάσιμο για την απόκτηση του διεθνούς Έλληνα επιθετικού, καταθέτοντας πρόταση που έφτανε τα 20 εκατομμύρια ευρώ μαζί με μπόνους. Ωστόσο, η απάντηση των Πορτογάλων ήταν αρνητική.

Η διοίκηση της Μπενφίκα φέρεται να κοστολογεί τον 27χρονο φορ σε ποσό που αγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι δεν σκοπεύει να τον παραχωρήσει εύκολα παρά το αυξημένο ενδιαφέρον.

Πέρα από την τουρκική ομάδα, στο παιχνίδι φαίνεται να έχει μπει και η Κόμο. Η φιλόδοξη ιταλική ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Παυλίδη και, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, έχει ήδη πραγματοποιήσει διερευνητικές επαφές για να ενημερωθεί σχετικά με τα δεδομένα της υπόθεσης.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη πρόταση από τους Ιταλούς, ωστόσο το ενδιαφέρον θεωρείται υπαρκτό και ενδέχεται να εξελιχθεί το επόμενο διάστημα. Αν ολοκληρωθεί μια τέτοια κίνηση, τότε η Κόμο θα έχει για δίδυμο στην επίθεση τους δύο επιθετικούς της Εθνικής Ελλάδας, καθώς στο ρόστερ της βρίσκεται ήδη ο Δουβίκας, που πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν στην Serie A.