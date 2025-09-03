Διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» μαύρο χρήμα ύψους 1 εκατομμυρίου μέσω στοιχηματικών εταιρειών

Κομπίνα μεγατόνων μέσω στοιχηματικών εταιρειών του διαδικτύου φαίνεται πως έχει εντοπίσει η Αρχή για την Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.



Η υπόθεση αφορά περίπου 200 άτομα τα οποία φέρονται να «ξέπλεναν» μαύρο χρήμα, τζογάροντάς το σε τυχερά παιχνίδια. Φέρονται, υπό τον μανδύα της νομιμότητας να έπαιζαν μέσω 10 περίπου στοιχηματικών εταιρειών, χρηματικά ποσά που έφθαναν και το ένα εκατομμύριο ευρώ!



Η Αρχή έχει εντοπίσει τα 200 αυτά πρόσωπα και έχει ξεκινήσει ήδη, τον έλεγχο, συγκρίνοντας τις φορολογικές δηλώσεις τους, με τα μεγάλα ποσά που τζογάριζαν.



Μεταξύ των εμπλεκομένων περιλαμβάνονται ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως είναι διευθυντές υπουργείων, δημοσίων υπηρεσιών, κ.λπ., οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν από τα νόμιμα εισοδήματά τους τα χρήματα που έπαιζαν σε στοιχηματικές εταιρείες.

Πώς είχε στηθεί η κομπίνα

Τα χρηματικά ποσά που ήταν άγνωστης προέλευσης αρχικά κατατίθεντο σε «παικτικούς» λογαριασμούς, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, ώστε να φαίνεται νόμιμη η προέλευσή τους.



Συγκεκριμένα, οι πελάτες -παίκτες αρχικά άνοιγαν λογαριασμό σε νόμιμες εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και ελάμβαναν έναν μοναδικό κωδικό της συγκεκριμένης εταιρείας, μέσω του οποίου μπορούσαν να καταθέσουν στον λογαριασμό αυτό απευθείας χρήματα.



Στη συνέχεια οι πελάτες επισκέπτονταν τα καταστήματα-πρακτορεία των εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων που παρείχαν τη σχετική «διευκόλυνση» (ψιλικατζίδικα, μίνι-μάρκετ, κ.λπ.) και παρέδιδαν χρήματα σε μετρητά, τα οποία πιστώνονταν στον λογαριασμό που είχαν ανοίξει στις εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό που είχαν.



Έτσι, με εντολή του παίκτη, το διαθέσιμο υπόλοιπο, στο οποίο είχαν ενσωματωθεί και τα κεφάλαια των οποίων δεν είχε διακριβωθεί η προέλευση και η νομιμότητά τους, μεταφερόταν στον αρχικά νομίμως δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό τους, οδηγώντας ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό το «ξέπλυμα» και των ύποπτων κεφαλαίων, που η κατάθεσή τους γινόταν σε μετρητά.

Η Αρχή ενημέρωσε σχετικά για τη συγκεκριμένη «παικτική» πρακτική που οδηγεί στο «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος την «Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων», η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων για τις δικές της ενέργειες.