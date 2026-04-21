Δικηγορικοί Σύλλογοι: «Απολύτως καταδικαστέα κάθε παρέμβαση στο έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»

Σε μια αυστηρή ανακοίνωση η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, παίρνει ξεκάθαρη θέση υπέρ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι δικηγόροι καταδικάζουν κάθε προσπάθεια απαξίωσης ή υποβάθμισης του θεσμικού ρόλου των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες πλήττουν το κύρος της Δικαιοσύνης και κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Ανεξαρτησία έναντι των εθνικών αρχών

Η Ολομέλεια υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο διέπεται από διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς στη χώρα μας, αν και είναι Έλληνες λειτουργοί, τελούν σε καθεστώς πλήρους λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας. Ως εκ τούτου, οφείλουν να ενεργούν χωρίς κανέναν επηρεασμό από τις εθνικές αρχές.

Αιχμές κατά πολιτικών δηλώσεων

Η πλέον ηχηρή αναφορά του δελτίου τύπου αφορά τις παρεμβάσεις που προέρχονται από την πλευρά της κυβέρνησης. Η Συντονιστική Επιτροπή σημειώνει χαρακτηριστικά:

«Συμπεριφορές που υπονομουεύουν την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, ιδίως όταν προέρχονται από μέλη της εκτελεστικής εξουσίας, δεν μπορούν να περνούν απαρατήρητες και να γίνονται ανεκτές από κανέναν πολίτη και ιδίως από τους συλλειτουργούς της δικαιοσύνης».

Οι δικηγορικοί σύλλογοι καταλήγουν επισημαίνοντας ότι η δικαιοσύνη αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της δημοκρατικής λειτουργίας και η ανεξαρτησία της είναι το θεμέλιο του Κράτους Δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών, αξίες τις οποίες οφείλουν όλοι να προασπίζουν.