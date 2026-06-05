Δημοσκόπηση ALCO: Ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης των πολύτεκνων οικογενειών

Σε μία εποχή όπου το δημογραφικό αναδεικνύεται σε μία εν δυνάμει ωρολογιακή βόμβα για την κοινωνική συνοχή και την οικονομία της χώρας, η δημοσκόπηση της ALCO για τη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας, καταγράφει τα «κενά» στις πολιτικές ενίσχυσης και στήριξης των πολυτέκνων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, 7 στους δέκα πολίτες χαρακτηρίζουν «ανεπαρκή» της στήριξη των πολυτέκνων από το κράτος.

ALCO

Eίναι ενδεικτικό ότι σε ποσοστό 95% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την προοπτική μείωσης του ΕΝΦΙΑ σε πολύτεκνες οικογένειες ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

ALCO

Ανάλογο, αθροιστικά, είναι το ποσοστό των πολιτών που πιστεύουν ότι θα πρέπει η πολιτεία να παρέχει αυξημένη οικονομική στήριξη στις πολύτεκνες οικογένειες ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Το 77% απαντά «σίγουρα ναι» και το 17% «μάλλον ναι».

ALCO

To 87% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ του να έχουν τη δυνατότητα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών, που σπουδάζουν σε ΑΕΙ, μεταγγραφής στον τόπο κατοικίας της οικογένειάς τους.

ALCO

Εννέα στους δέκα πολίτες συμφωνούν με την παροχή πρόσθετου συντάξιμου χρόνου για την ανατροφή παιδιών για τις πολύτεκνες οικογένειες και για τις οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά.