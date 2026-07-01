Δημοσκόπηση Marc: Ο Σαμαράς (θα) κάνει ζημιά σε Καρυστιανού και Βελόπουλο

Δεν είναι κακή η εκκίνηση του «κόμματος Σαμαρά» και στη δημοσκόπηση της Marc καθώς το 29% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι τελικά πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία. Το 2,9% του «δίνει» σίγουρη ψήφο ενώ «αρκετά πιθανό» να το ψηφίσουν δηλώνουν οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 12,4%.

Marc / ANT1

Marc / ANT1

Aυτό ωστόσο που προκαλεί αίσθηση και σε αυτή τη δημοσκόπηση είναι το γεγονός ότι ο κ. Σαμαρά δείχνει να κάνει εν τέλει ζημιά περισσότερο στην Μαρία Καρυστιανού και την «Ελπίδα» αλλά στην Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Από τη ΝΔ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, παίρνει μόλις το 2,4% ως σίγουρη ψήφο και 3,7% ως αρκετά πιθανή.



Τα ποσοστά μπορεί, σε αυτόν τον πολιτικό χρόνο, να μοιάζουν περισσότερο με κινούμενη άμμο, ωστόσο πρόκειται για μια ακόμη δημοσκόπηση που δείχνει ότι ενδεχόμενη κίνηση από τον κ. Σαμαρά δεν θα πλήξει ανεπανόρθωτα τη ΝΔ που όμως με συσπείρωση που δεν φθάνει στο 60% και αναποφάσιστους πρώην ψηφοφόρους του κόμματος σε διψήφιο ποσοστό και ακόμα στον καναπέ, έστω και η παραμικρή απώλεια μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τον κ. Μητσοτάκη.

Marc / ANT1