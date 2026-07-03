«Εγώ επαιρνα σπίτια κακομοίρηδων και εκβίαζα;» - Πρώην συνεργάτης της «καρφώνει» την Καρυστιανού

Μπλεξίματα για την Μαρία Καρυστιανού έπειτα από τη δημόσια παραδοχή της για το σπίτι που αποκτήθηκε από πλειστηριασμό, μέσω εταιρείας, πράξη την οποία απέδωσε σε πρωτοβουλία του πρώην συντρόφου της.

Η πρόεδρος της «Ελπίδας» σε συνέντευξη που παραχώρησε στο OPEN λίγο πριν από την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος, είχε κατηγορήσει το πρώην μέλος του κόμματος Ιωάννη Φρονιμάκη ότι μαζί με άλλα άτομα επιχείρησαν να την εκβιάσουν για να κλείσει τη συγκεκριμένη εταιρεία και να καλύψει τα «ίχνη» της αγοράς προκειμένου να περάσει, όπως υποστήριξε, δικά του άτομα μέσα στο κίνημα από την Κρήτη.

Η συγκεκριμένη αναφορά της κ. Καρυστιανού προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κ. Φρονιμάκη ο οποίος με ανάρτησή του στο Facebook διατυπώνει βαρύτατους υπαινιγμούς για την πρόεδρο της «Ελπίδας» αφήνοντας να εννοηθεί πως θα δώσει συνέχεια στο θέμα, χωρίς να διευκρινίζει τον τρόπο.

Η ανάρτηση του κ. Φρονιμάκη

Επειδή δεν έχω τηλεόραση σπίτι μου 15 χρόνια και μου μετέφεραν κάποιοι..

Δικιά μου ήταν η εταιρεία και την εκβίαζα για να την κλείσει??

Εγώ έπαιρνα με αυτόν τον άτιμο τρόπο σπίτια κακομοιρηδων φτωχών ανθρώπων και εκβίαζα για να μην μαθευτεί??

Εγώ είμαι αυτός που ενώ μου δολοφονησαν το παιδί μου έψαχνα πως θα κάνω τα 3 μου σπίτια 4??

Και τι είδους δημοσιογραφια έιναι αυτη που δεν καλεί τον εμπλεκόμενο να παρέμβει για να αντικρούσει αυτην την αθλιότητα??ΥΓ

Αυτό φυσικά δεν θα περάσει έτσι.