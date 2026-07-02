Metron Analysis: Στις 13,3 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΕΛΑΣ - Στάσιμο το ΠΑΣΟΚ, πέφτει η Καρυστιανού

Περίπου δυο μονάδες κερδίζει η ΝΔ και η «Συμπαράταξη» στην εκτίμηση ψήφου της δημοσκόπησης της Metron Analysis που παρουσίασε απόψε το Mega.

H ΝΔ περνά το «ψυχολογικό όριο» του 30% ενώ η ΕΛΑΣ είναι δεύτερο κόμμα με 17,1%. Στασιμότητα για το ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στην τρίτη θέση με 11,4% και σημαντική πτώση για την «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού που έχει χάσει περίπου τρεις μονάδες από τον προηγούμενο μήνα. Ισχυρές πιέσεις συνεχίζουν να δέχονται τόσο η Ελληνική Λύση όσο και η Πλεύση Ελευθερίας.

Metron Analysis / Mega

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην πρόθεση ψήφου με τo ποσοστό των αναποφάσιστων να βρίσκεται στο 12,3% έχοντας υποχωρήσει μία μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Metron Analysis / Mega

Με 29% ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτη επιλογή στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Ο «κανένας» ακολουθεί με 25% ενώ ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στο 15% έχοντας δέκα μονάδες διαφορά από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Metron Analysis / Mega

O κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με την Metron Analysis, ενισχύσει τα ποσοστά του και στο δείκτη της δημοτικότητας ενώ σημειώνεται η σημαντική πτώση που καταγράφουν τα ποσοστά της Μαρίας Καρυστιανού.

Metron Analysis / Mega

Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις κάθε άλλο παρά αποτέλεσμα δείχνουν να έχουν ως προς το θέμα της ακρίβειας. Παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας, τα ποσοστά του ενισχύονται και πλέον ο ένας στους δυο το θεωρεί ως το μεγαλύτερο πρόβλημα με την οικονομία να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και την κρίση των θεσμών στην τρίτη.

Metron Analysis / Mega

To «κόμμα Σαμαρά»

Ποσοστό που συνολικά φθάνει στο 13% καταγράφουν οι απαντήσεις ως προς την ισχυρή πιθανότητα ψήφου στο ενδεχόμενο «κόμμα Σαμαρά». Το 21% απαντά «όχι και τόσο πιθανό» ενώ το 65% απαντά πως είναι απίθανο να επιλέξει το συγκεκριμένο κόμμα.

Metron Analysis / Mega

Οι ψηφοφόροι Τσίπρα και Καρυστιανού

Στην ανάλυση των ψηφοφόρων για τα δυο νέα κόμματα, ο Αλέξης Τσίπρας με τη «Συμπαράταξη» εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ τον οποίο έχει ήδη εξαϋλώσει, δείχνει να κερδίζει ψήφους τόσο από εκείνους που στις προηγούμενες εκλογές δεν πήγαν στις κάλπες όσο και από εκείνους που επέλεξαν «άλλα κόμματα».

Metron Analysis / Mega

Η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού συνεχίζει να κερδίζει ψηφοφόρους τόσο από τη ΝΔ όσο και από εκείνους που στις προηγούμενες εκλογές επέλεξαν «άλλο κόμμα». Κινητοποιεί επίσης, τρεις από τους δέκα, που δεν πήγαν να ψηφίσουν στις προηγούμενες εκλογές.

Metron Analysis / Mega

Το 17% των αναποφάσιστων προέρχεται από τη ΝΔ, ωστόσο, σχεδόν έξι στους δέκα είναι πολίτες που στις εκλογές του 2023 δεν ψήφισαν.