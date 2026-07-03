ΠΑΣΟΚ: Καταγγέλλει τη ΝΔ για τεχνητή πόλωση και επιμένει στη δική του ατζέντα

Στρατηγική σκόπιμης έντασης και δημιουργίας τεχνητής πόλωσης διακρίνει το ΠΑΣΟΚ πίσω από τις δηλώσεις ηγετικών στελεχών της ΝΔ και της κυβέρνησης αναφορικά με τις δολοφονικές επιθέσεις κατά γαλάζιων τοπικών παραγόντων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως οδυνηρή συνέπεια τον απροσδόκητο χαμό μιας γυναίκας.

Σύμφωνα με συνομιλητές του Νίκου Ανδρουλάκη, η κυβέρνηση βολεύεται «να κάνει βουτιές στο παρελθόν» και να εφευρίσκει «ανύπαρκτους διαχωρισμούς» ή να «κατασκευάζει ψεύτικα διλήμματα ποντάροντας σε σκιάχτρα», ώστε να συσπειρώσει τη βάση της. Κι όταν μάλιστα, όπως σημειώνουν, η καταδίκη ήταν απερίφραστη και ομόθυμη.

Με άλλα λόγια, στο ΠΑΣΟΚ, πέρα από την ουσιαστική διαφωνία του με τις προσεγγίσεις Κυρανάκη και Μαρινάκη αλλά και εκείνη του πρωθυπουργού, που τους θυμίζουν εμφυλιοπολεμική ρητορική, δεν επιθυμούν να συντηρήσουν μια πολιτική ατμόσφαιρα όπου ο άλλος πόλος και αντίπαλος της κυβέρνησης είναι ο Αλέξης Τσίπρας.

Αν παρ’ όλα αυτά, τίθεται ένα δίλημμα και ένα διακύβευμα, αυτό όπως υπογραμμίζουν δεν είναι ο εμφύλιος αλλά «η πολιτική αλλαγή ή η στασιμότητα, οι λίγοι και ημέτεροι ή οι πολλοί και αδικημένοι».

Υπό αυτό το πρίσμα και παρά την «απέλπιδα και εξόχως άγαρμπη» απόπειρα αποπροσανατολισμού μέσω εργαλειοποίησης μιας εγκληματικής ενέργειας, από την Χαριλάου Τρικούπη δεν δείχνουν διατεθειμένοι να κάνουν ούτε σπιθαμή πίσω από τη δική τους ατζέντα, η οποία -όπως λένε αρμόδιες πηγές στον FLASH- στριμώχνει την κυβέρνηση, την υποχρεώνει να απολογείται και ταυτόχρονα «αποκαλύπτει» το εναλλακτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη ημέρα.

Παρέμβαση Ανδρουλάκη στη Βουλή

Σε αυτό το πλαίσιο σήμερα το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρέμβει στη Βουλή κατά τη συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για το οποίο η εκτίμηση της Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι «ποτέ άλλοτε τόσα πολλά χρήματα δεν άφησαν στη χώρα τόσο δυσανάλογα μικρό αποτέλεσμα».

Παρομοίως, αναμένουν πότε θα ανταποκριθεί ο Μητσοτάκης, ώστε να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την ακρίβεια.

Και φυσικά, ψηλά στην ατζέντα με αιχμές αλλά και θεσμική υπευθυνότητα, βρίσκονται τα εθνικά και αμυντικά θέματα, στα οποία η στάση του ΠΑΣΟΚ αποτυπώθηκε στη φράση του κ. Ανδρουλάκη με αποδέκτη τον κ. Μητσοτάκη -μετά τις χθεσινές συναντήσεις με τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας – ότι «ο εκάστοτε ένοικος του Μεγάρου Μαξίμου δεν φτάνει να σηκώνει μόνο τα τηλέφωνα στις 3 το πρωί. Οφείλει πάνω απ’ όλα να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».