Ο Ανδρουλάκης βλέπει Γεραπετρίτη, Δένδια - Η ατζέντα του ΠΑΣΟΚ για ελληνοτουρκικά και εξοπλισμούς

Με δύο σημαντικές θεσμικού περιεχομένου συναντήσεις, οι οποίες εκτός των άλλων ενισχύουν την εικόνα της πρωθυπουργισιμότητάς του που χρήζει ανόρθωσης, συνεχίζει την δράση του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στις 09:30 το πρωί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης συναντά τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 12 το μεσημέρι τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Πρόκειται για δύο τετ α τετ ραντεβού, τα οποία ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο της ενημέρωσης που επιθυμεί να έχει από την πολιτική ηγεσία των δύο υπουργείων αλλά και για την παρουσίαση των θέσεων του κόμματός του για κρίσιμα ζητήματα που άπτονται των εθνικών και αμυντικών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα συνοδεύεται από τους Δημήτρη Μάντζο, βουλευτή Επικρατείας και υπεύθυνο ΚΤΕ Εξωτερικών, Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή Ηλείας και υπεύθυνο ΚΤΕ Άμυνας και Γιάννη Μανιάτη, ευρωβουλευτή και αντιπρόεδρο της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο, εντάσσει τις επαφές αυτές στη γενικότερη προγραμματική εκστρατεία που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα, εστιάζοντας στα εθνικά και ιδιαίτερα στα ελληνοτουρκικά.

Από την Κάσο και την Κάρπαθο που βρέθηκε πριν μερικές ημέρες ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε με επιθετικό τρόπο προς την κυβέρνηση για τη στάση της τα θέματα τόσο του περιβόητου καλωδίου, δηλαδή του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου που μένει ανεκπλήρωτο παρά την έγκριση και χρηματοδότησή του με ευρωπαϊκούς πόρους όσο και τον προωθούμενο από την Άγκυρα και τον Ερντογάν νόμο για τη «γαλάζια πατρίδα».

Ως ανέλπιστο «δώρο» εξέλαβαν πάντως στην Χαριλάου Τρικούπη την επίθεση που εξαπέλυσαν στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τα στελέχη της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και ειδικότερα οι Νίκος Μπίστης και Γιώργος Σιακαντάρης, συντάκτης του μανιφέστου του κόμματος, οι οποίοι επέκριναν τον κ. Ανδρουλάκη για τις θέσεις του και για την επιμονή του να πιέζει την κυβέρνηση να τοποθετηθεί απέναντι στις «τσαμπουκάδες» του Ερντογάν. «Μας έκανε καλό αυτή η διαφοροποίηση, θέλουμε να φαίνονται και οι αποστάσεις και η πραγματική ατζέντα του καθενός αλλά και το θάρρος και η πειστικότητα, με την οποία τοποθετούμαστε στο δημόσιο διάλογο», έλεγαν στον FLASH συνομιλητές του κ. Ανδρουλάκη.

Τι θα περιλαμβάνει η ατζέντα για ελληνοτουρκικά και εξοπλισμούς

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα ζητήσει ενδελεχή ενημέρωση για την πρόοδο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, την αντίδραση της Αθήνας για «γαλάζια πατρίδα» και καλώδιο, τις πρωτοβουλίες που σκέφτεται να πάρει η ελληνική κυβέρνηση, τη στρατηγική της για την Ανατολική Μεσόγειο και πως τοποθετείται εντός των διεθνών οργανισμών που μετέχει, όπως ο ΟΗΕ.

Παρομοίως, στη συνάντηση με τον κ. Δένδια ο κ. Ανδρουλάκης θα αναφερθεί στα κεφάλαια που αφορούν τους εξοπλισμούς ως δυνάμεων αποτροπής, στην αμυντική βιομηχανία και το πρόγραμμα SAFE. Με την ολοκλήρωση και των δύο συναντήσεων σκοπεύει να προβεί σε συνολική δήλωση από το γραφείο του στη Βουλή.

Ανώτατες πηγές εξηγούσαν στον FLASH ότι για την Χαριλάου Τρικούπη τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας βρίσκονται στην προμετωπίδα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο κάνει αντιπολίτευση τεκμηριωμένα «και όχι σε κενό αέρος».

Το όραμα Ανδρουλάκη για ένα «νέο Ελσίνκι»

Υπογράμμιζαν ακόμη τα όσα είχε υποστηρίξει στην προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή τον Οκτώβριο 2025 για την ανάγκη ενός «νέου Ελσίνσκι» για την Τουρκία, στην κατεύθυνση της μιας ευρωτουρκικής προσέγγισης -και όχι ένταξης- με βάση τα νέα δεδομένα. Με το σχέδιο αυτό, σημείωναν, η ΕΕ οφείλει να οριοθετήσει τις σχέσεις με την Τουρκία στο πλαίσιο μιας τακτικής «καρότου και μαστιγίου», αναβαθμίζοντας από τη μία πλευρά την τελωνειακή ένωση που επιθυμεί η Άγκυρα αλλά με αυτοματοποιημένες κυρώσεις από την άλλη, σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Για το ΠΑΣΟΚ το ζητούμενο είναι η πατρίδα μας να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και σχέδιο. Γι’ αυτό και η εν λόγω πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη έχει χαρακτηριστικά ενός οράματος αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί και ως μια ευκαιρία λόγω της επικείμενης προεδρίας της Ελλάδας στην το καλοκαίρι του 2027.

«Η Ελλάδα πέτυχε όταν είχε όραμα και σαφείς στόχους. Από τις αρχές δεκαετίας του ΄90 σχεδίαζε το Ελσίνκι, απαιτείται εθνική στρατηγική, αλλιώς γινόμαστε άθυρμα και κλωτσοσκούφι των μεγάλων», σχολίαζαν με νόημα και θεωρούσαν ότι «με πρωθυπουργό ΠΑΣΟΚ στο απώτερο μέλλον αυτά τα ζητήματα θα μπορούσαν να έχουν ευνοϊκότερη εξέλιξη».