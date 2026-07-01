Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει τον Σγουρό για το on air «επεισόδιο» με Ζαχαρό

Καθαρή θέση υπέρ του Γιάννη Σγουρού παίρνει το ΠΑΣΟΚ μετά από το on air «επεισόδιο» που είχε με τον δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό - «επεισόδιο» που προκάλεσε και πολιτικές αντιδράσεις.

«Ο κ. Σγουρός είναι ένας πολιτικός με μακρά εμπειρία, με ήθος και όπως και ο ίδιος εξήγησε σε ανάρτηση του ο δημόσιος διάλογος πρέπει να διεξάγεται με επιχειρήματα και χωρίς οξύτητα. Αυτό φυσικά πρέπει να ισχύει αμοιβαία.

Πάει πολύ, όμως, να μιλά για διαγραφές η Νέα Δημοκρατία που:

- δεν είχε το πολιτικό σθένος να διαγράψει τα εμπλεκόμενα στελέχη της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

- δεν διέγραψε την πρώην ευρωβουλευτή της Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και τους πρώην τομεάρχες Αποδήμων και Αυτοδιοίκησης -ακόμη και μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους- για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων χιλιάδων πολιτών

- διατηρεί στις τάξεις της τον κ. Αυγενάκη που είχε διαπληκτιστεί με υπάλληλο στο αεροδρόμιο της Αθήνας και τον βουλευτή κ. Κυριαζίδη που είχε εκστομίσει μέσα στο κοινοβούλιο προσβλητικές εκφράσεις για το γυναικείο φύλο

- ο Κυβερνητικός της Εκπρόσωπος απείλησε με μηνύσεις και αγωγές τον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη για τις ερωτήσεις του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ως εδώ με την υποκρισία!» γράφει η ανακοίνωση που βγήκε από το γραφείο τύπου της Χαριλάου Τρικούπη.

Νωρίτερα, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τη στάση του Γιάννη Σγουρού «απαράδεκτη», κάνοντας παράλληλα λόγο για «έμμεση απειλή» σε βάρος δημοσιογράφου. Όπως υποστήριξε, η απουσία αντίδρασης από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ισοδυναμεί με ανοχή απέναντι στη συγκεκριμένη συμπεριφορά.

«Πρέπει να το δουν το βίντεο αυτό και οι δημοσιογραφικές ενώσεις. Πρέπει να το δει και ο κύριος Ανδρουλάκης. Ήταν μια απαράδεκτη συμπεριφορά. Μια ξεκάθαρη αλλά έμμεση απειλή ότι θα χάσει και τη δουλειά του. Είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της υποκρισίας αυτού του χώρου ευρύτερα», ανέφερε.

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε προσωπική κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη να τοποθετηθεί δημόσια για το περιστατικό.

«Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μπορεί να κρύβεται. Θεωρώ ότι δεν έχει θέση ακόμη ο κύριος Σγουρός με τέτοια συμπεριφορά και, εφόσον δεν τον διαγράψει, επαινεί τη συγκεκριμένη συμπεριφορά», δήλωσε χαρακτηριστικά.