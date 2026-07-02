Το πάρτι του Χρηστίδη - Ποιοι πήγαν να του ευχηθούν από κοντά

Αν οι ευχές ήταν ψήφοι, η εκλογή θα ήταν δεδομένη από χθες... Διότι οι ευχές που δέχτηκε ο Παύλος Χρηστίδης στο ποτό που έκανε με αφορμή την πρόσφατη ονομαστική του γιορτή ήταν ατελείωτες. Από πολίτες και ψηφοφόρους του στο Νότιο Τομέα, μέχρι συναδέλφους του στη Βουλή και στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Δεν πρέπει άλλωστε να λησμονούμε ότι εκλογές έρχονται και τέτοιες μαζώξεις θα πληθύνουν προσεχώς. Αλλά ο Χρηστίδης το έχει έθιμο στη γιορτή του να καλεί φίλους να του εύχονται. Μάλιστα το 2024 που το κλίμα εσωκομματικά μυρίζει μπαρούτι, είχε γίνει ντόρος το γεγονός ότι Ανδρουλάκης και Δούκας που βρέθηκαν στο χώρο, δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα.

Χθες τα πράγματα ήταν αλλιώς πάντως. Όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Παύλου σε καφέ στη Δάφνη (και ήταν πολλοί) είχαν έννοια να πάει καλά το ΠΑΣΟΚ στις κάλπες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τίμησε και φέτος τον εορτάζοντα με τον οποίο έχουν χτίσει καλή συμμαχία. Είδα επίσης τους Παύλο Γερουλάνο (γιόρταζε και αυτός τη Δευτέρα), Μιχάλη Κατρίνη, Κώστα Σκανδαλίδη, Γιάννη Βαρδακαστάνη, Λευτέρη και Μιχάλη Καρχιμάκη, Δημήτρη Οικονόμου, Πάνο Γκανιάτσο, Γιάννη Τσίμαρη, Κατερίνα Σπυριδάκη, Ελένη Βατσινά, Φραγκίσκο Παρασύρη, Γιάννη Μίχα, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου κ.α.

Και πολλούς δημοσιογράφους είδα, όχι μόνο του πολιτικού ρεπορτάζ αλλά και του τηλεοπτικού...

Άντε, πολύχρονος (και πάντα ερυθρόλευκος!)