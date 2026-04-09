Διοικήτρια Καραμανδάνειου για κακοποίηση βρέφους: «Ποτέ ξανά παιδί σε τέτοια φρίκη»

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης αλλά και αποφασιστικότητας, η Διοικήτρια του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων, Ασπασία Ρηγοπούλου, τοποθετήθηκε για τη σοκαριστική υπόθεση του 10 μηνών βρέφους που έπεσε θύμα άγριας κακοποίησης στον Πύργο. Με μια δήλωση που ξεπερνά τα όρια του υπηρεσιακού καθήκοντος, η Ασπασία Ρηγοπούλου, σύμφωνα με δημοσίευμα του tempo24, απηύθυνε έκκληση για διαρκή επαγρύπνηση της κοινωνίας, ενώ την ίδια ώρα η Δικαιοσύνη έστελνε στη φυλακή τους δύο γονείς.

«Να αναγνωρίζουμε και να καταγγέλλουμε»

«Ως επαγγελματίες υγείας, αλλά πρωτίστως ως άνθρωποι, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε τη βαθιά μας οδύνη για όσα υπέστη ένα τόσο μικρό παιδί», ανέφερε η Διοικήτρια. Η ίδια υπογράμμισε τη συλλογική ευθύνη όλων μας να μην κλείνουμε τα μάτια: «Οφείλουμε να μη μένουμε σιωπηλοί. Να αναγνωρίζουμε, να καταγγέλλουμε και να παρεμβαίνουμε εγκαίρως, ώστε να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη».

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο προσωπικό του νοσοκομείου και ειδικά στον παιδοχειρουργό Βασίλη Αλεξόπουλο, Διευθυντή της Παιδοχειρουργικής Κλινικής, ο οποίος με επαγγελματισμό και θάρρος ανέδειξε τα σημάδια της κακοποίησης, διασφαλίζοντας την προστασία του βρέφους.

Το χρονικό της φρίκης: Δαγκωματιές, εγκαύματα και κατάγματα

Η ιατροδικαστική έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4) ήταν ένας πραγματικός καταπέλτης. Το 10 μηνών κοριτσάκι έφερε στο κορμί του:

Ανθρώπινες δαγκωματιές: Πρόσφατες πληγές που προκλήθηκαν από άνθρωπο.

Εγκαύματα και κατάγματα: Σημάδια μιας παρατεταμένης και βάναυσης κακομεταχείρισης.

Ο πατέρας του βρέφους, σε μια κυνική ομολογία, φέρεται να παραδέχθηκε ότι η σύντροφός του δάγκωνε το παιδί όταν βρισκόταν σε κατάσταση μέθης ή όταν εκνευριζόταν από το κλάμα του.

Στη φυλακή η μητέρα και ο σύντροφός της

Οι αποκαλύψεις οδήγησαν στην άμεση σύλληψη των γονέων από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου. Το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης (9/4), ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν τους δύο γονείς προσωρινά κρατούμενους, στέλνοντάς τους στη φυλακή με την κατηγορία της πρόκλησης βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.

Υπενθυμίζεται ότι η άκρη του νήματος βρέθηκε χάρη στην παρατηρητικότητα μιας φαρμακοποιού στις 16 Μαρτίου, η οποία είδε το τραυματισμένο βρέφος και ειδοποίησε την αστυνομία, ξεκινώντας έτσι τη διαδικασία σωτηρίας του παιδιού από το κολαστήριο όπου μεγάλωνε.