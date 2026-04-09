Φρικτή κακοποίηση βρέφους στον Πύργο: Οι γονείς του το δάγκωναν, το χτυπούσαν και το έκαιγαν

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι γονείς του 10 μηνών βρέφους Ρομά, που τις τελευταίες ημέρες νοσηλεύτηκε στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο, με εγκαύματα, κατάγματα αλλά και δαγκωματιές.



Προηγήθηκε τη Μ. Τετάρτη (8/4) η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία ανέφερε ότι οι δαγκωματιές που είχε το βρέφος προέρχονταν από άνθρωπο και μάλιστα είναι πρόσφατες (σ.σ. όχι περισσότερο από έναν μήνα πίσω). Μετά την ιατροδικαστική έκθεση, οι γονείς του κοριτσιού συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας Κυλλήνης. Το πρωί της Μ. Πέμπτης (9/4) οδηγήθηκαν στον ανακριτή κι από εκεί -με τη σύμφωνη γνώμη και του εισαγγελέα- οδηγήθηκαν στη φυλακή, καθώς κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.



Αξίζει να σημειωθεί ότι κομβικό ρόλο σε αυτές τις αποφάσεις έπαιξε η ιατροδικαστική έκθεση που ήταν πραγματικός καταπέλτης για τις συνθήκες που μεγάλωνε το 10 μηνών βρέφος. Μάλιστα, ο πατέρας του παιδιού φέρεται να ομολόγησε προανακριτικά ότι η σύντροφός του και μητέρα του κοριτσιού το δάγκωνε όταν βρίσκονταν σε κατάσταση μέθης ή νεύριαζε με το κλάμα του. Η δικογραφία σε βάρος τους αφορά το αδίκημα της πρόκλησης βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης σε βρέφος.



Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί όταν στις 16 Μαρτίου μία φαρμακοποιός επικοινώνησε με το «100» και ανέφερε ότι είχε δει το 10 μηνών βρέφος Ρομά να φέρει σοβαρό τραύμα στο πόδι του και να μην έχει λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.