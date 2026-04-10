Πύργος: Από τον Φεβρουάριο βασάνιζαν το βρέφος - Πώς αποκαλύφθηκε ο εφιάλτης

Από τον περασμένο Φεβρουάριο φέρεται να ξεκίνησε ο εφιάλτης για το βρέφος στον Πύργο, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, υπέστη συστηματική και επαναλαμβανόμενη κακοποίηση από τον σύντροφο της μητέρας του, με τη νεαρή γυναίκα να κατηγορείται ότι δεν παρενέβη για να το προστατεύσει.

Οι αποκαλύψεις για την υπόθεση έχουν συγκλονίσει, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας και την ιατροδικαστική έκθεση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών, το κοριτσάκι έφερε δεκάδες τραύματα, παλαιές σωματικές βλάβες, δήγματα από άνθρωπο, εγκαύματα από τσιγάρα αλλά και κατάγματα στα πόδια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες του patrisnews, ο 18χρονος σύντροφος της μητέρας φέρεται να δάγκωνε το βρέφος και να το έκαιγε με τσιγάρα, ενώ όταν εκείνο έκλαιγε και ο ίδιος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, του προκαλούσε επιπλέον τραυματισμούς. Οι κακοποιήσεις, όπως προκύπτει, συνεχίζονταν τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο.

Η μητέρα, απολογούμενη, υποστήριξε ότι φοβόταν τον συγκατηγορούμενό της και ότι δεν παρενέβαινε για να σώσει το παιδί της. Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ηλείας άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος και των δύο 18χρονων για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου. Και οι δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, τα τραύματα στο σώμα του βρέφους ξεπερνούν τα σαράντα, ενώ το παιδί εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 16 Μαρτίου, όταν καταγγέλθηκε ότι το βρέφος έφερε σοβαρό τραύμα στο πόδι. Αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν τότε στη σύλληψη της μητέρας, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε η διερεύνηση που οδήγησε στην πλήρη αποκάλυψη της κακοποίησης.