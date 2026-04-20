Πάτρα: Παιδί κατήγγειλε τον πατέρα του για κακοποίηση και καταναγκαστική εργασία - «Με χτυπάει πολύ»

Ενώπιον του Ανακριτή Πατρών οδηγείται σήμερα, Δευτέρα (20/4), ο πατέρας που κατηγορείται για το κακούργημα της εμπορίας ανθρώπων, μετά τη σοκαριστική καταγγελία του 12χρονου γιου του, ο οποίος περιέγραψε έναν εφιαλτικό κύκλο εξαναγκαστικής εργασίας και σωματικής κακοποίησης.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του patrapress.gr, o κατηγορούμενος παραδέχεται, τουλάχιστον εν μέρει, τις πράξεις του, ισχυριζόμενος πως «το κάνω για να ζήσω την οικογένεια», επιχειρώντας να δικαιολογήσει την επιβολή εργασίας στον ανήλικο.

Το χρονικό της αποκάλυψης εκτυλίχθηκε την περασμένη Τετάρτη 16 Απριλίου, στο κέντρο της Πάτρας. Ο 12χρονος, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ξεφύγει από την κακοποίηση, προσέγγισε περαστική γυναίκα και της ζήτησε βοήθεια για να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Χωρίς δισταγμό, εκείνη κάλεσε την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS «1056».

«Δεν είναι φυσιολογικό»

«Δεν είναι φυσιολογικό για ένα παιδί να κάνει αυτό που κάνω εγώ. Όταν γυρίζουμε σπίτι, ο πατέρας μου με χτυπάει πολύ», φέρεται να είπε ο ανήλικος στην τηλεφωνήτρια, περιγράφοντας τη σκληρή καθημερινότητά του, κατά την οποία εξαναγκαζόταν να εργάζεται πουλώντας γλαστράκια με λουλούδια, παρά τη θέλησή του.

Η αντίδραση των Αρχών υπήρξε άμεση και συντονισμένη. Δόθηκαν οδηγίες στη γυναίκα που βρέθηκε στο πλευρό του παιδιού, ενώ ταυτόχρονα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και η ΕΛ.ΑΣ. Μετά από κλήση στο «100», αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν τον 12χρονο και τον μετέφεραν υπό προστασία στην Ασφάλεια Πατρών.

Η προανάκριση που ακολούθησε αποκάλυψε πως ο πατέρας φέρεται να εξανάγκαζε τον ανήλικο σε εργασία σε διαφορετικές πόλεις, στη Λάρισα, το Άργος και την Πάτρα, με στόχο την αποκόμιση οικονομικού οφέλους, ενώ ως τόπος μόνιμης κατοικίας της οικογένειας δηλώνεται η Λάρισα.

Με εισαγγελική εντολή, το παιδί μεταφέρθηκε στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου στο Ρίο, όπου υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις και φιλοξενείται προσωρινά, μακριά από το περιβάλλον που –σύμφωνα με την καταγγελία– σημάδεψε την παιδική του ηλικία.