Διώρυγα Κορίνθου: Απαγόρευση διέλευσης φορτηγών άνω των 26 τόνων προς Πάτρα

Η διώρυγα της Κορίνθου, ένα από τα πιο εμβληματικά και πολυσύχναστα σημεία του οδικού μας δικτύου, ετοιμάζεται να μπει σε ρυθμούς συντήρησης. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 έως και την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, η δίδυμη οδική γέφυρα στο ρεύμα προς Πάτρα θα υποβληθεί σε απαραίτητες εργασίες βαριάς συντήρησης, με στόχο την απόλυτη ασφάλεια των οδηγών.



Αυτή η τετραήμερη «ανάσα» ανανέωσης φέρνει προσωρινές αλλαγές για τους επαγγελματίες των μεταφορών. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των εργασιών, δεν θα επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών με μικτό βάρος άνω των 26 τόνων από το συγκεκριμένο σημείο.

Για τις ημέρες αυτές, η καθημερινότητα των βαρέων οχημάτων μεταφέρεται για λίγο στο παρελθόν.

Η κυκλοφορία τους θα διεξάγεται εναλλακτικά μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, στο κομμάτι που συνδέει τον κόμβο Λουτρακίου με τον κόμβο Επιδαύρου.



Η Ολυμπία Οδός ζητά την κατανόηση του κοινού για την προσωρινή αναστάτωση, υπενθυμίζοντας ότι η συντήρηση των υποδομών είναι ο μόνος δρόμος για ασφαλείς μετακινήσεις. Οι οδηγοί που θα βρεθούν στην περιοχή παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μειώνουν ταχύτητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Τροχαίας και την ειδική σήμανση. Λίγη υπομονή και προσοχή παραπάνω αρκούν για να φτάσουμε όλοι στον προορισμό μας με ασφάλεια.