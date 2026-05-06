Ολυμπία Οδός Open Tour 2026

Η Ολυμπία Οδός άνοιξε χθες για δεύτερη χρονιά τις πόρτες της στο κοινό, υποδεχόμενη αυτή τη φορά μαθητές από το 1ο ΕΠΑΛ Μεγάρων με κατεύθυνση στο τομέα των Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων, στο πλαίσιο της δράσης “Open Tour 2026”.

Στόχος αυτής της μονοήμερης επίσκεψης ήταν να προσφέρει στους μαθητές τεχνικών ειδικοτήτων μια μοναδική εμπειρία στην «αθέατη» πλευρά του αυτοκινητόδρομου, αναδεικνύοντας τους ανθρώπους, την τεχνογνωσία και τις καινοτομίες που βοηθούν στη διατήρηση της ασφαλούς και ομαλής κυκλοφορίας 24/7.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ξενάγηση στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Βλυχάδας Μεγάρων, τις εγκαταστάσεις συντήρησης, τις αποθήκες άλατος και τα συνεργεία οχημάτων οδικής περιπολίας, τα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας και μία σήραγγα διαφυγής στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας, μαζί με μια σύντομη παρουσίαση των πρωτοβουλιών για την βιωσιμότητα της Ολυμπίας Οδού, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα και της διαχείρισης αποβλήτων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις καινοτόμες πρακτικές για την καλύτερη εμπειρία ταξιδιού, όπως η Χιλιομετρική Χρέωση που είναι διαθέσιμη μέσω του πομποδέκτη Ολυμπία Pass, στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας με τεχνολογίες όπως το SMART TUNNEL και το κοινωνικό αποτύπωμα της εταιρία με στήριξη δράσεων οδικής ασφάλειας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς».

«Το μεγάλο ενδιαφέρον που δημιούργησε το πρώτο ”Open Tour” πέρυσι έδειξε πόσο πρόθυμο είναι το κοινό να ανακαλύψει πως συντηρούνται και λειτουργούν οι υποδομές που χρησιμοποιούν καθημερινά. Φέτος, καλωσορίσαμε ξανά τους επισκέπτες μας, αυτή τη φορά μαθητές τεχνικών ειδικοτήτων, αξιοποιώντας αυτή την ευκαιρία για να αναδείξουμε την εμπειρία των ομάδων μας μέσα από μια ανθρώπινη, συναρπαστική εμπειρία». λέει ο Αναπλ. Διευθυντής Λειτουργίας της Ολυμπία Οδός Λειτουργία Α.Ε., Θ. Πρόκος.

«Η φετινή ευκαιρία να επισκεφτώ την Ολυμπία Οδό στο πλαίσιο μιας σχολικής εκπαιδευτικής εκδρομής ήταν διασκεδαστική, αλλά και ενημερωτική. Σχεδιάζω να επιστρέψω του χρόνου με μια άλλη ομάδα μαθητών» » λέει ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Μεγάρων, κ. Ι. Θεοδοσίου.